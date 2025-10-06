諾貝爾醫學獎3美日學者奪魁　研究「調節T細胞」與免疫系統獲表揚

諾貝爾生理學或醫學獎（簡稱醫學獎）10月6日在瑞典揭曉，由3位來自美國或日本的科學家Mary E. Brunkow、Fred Ramsdell與坂口志文（Shimon Sakaguchi）共同獲得殊榮，以表揚他們在周邊免疫耐受（peripheral immune tolerance）方面取得的突破發現，該發現可防止免疫系統傷害身體。



Mary E. Brunkow生於1961年，來自美國，現時是西雅圖系統生物學研究所（Institute for Systems Biology）的高級計劃經理，Fred Ramsdell生於1960年，同樣來自美國，目前是三藩市Sonoma Biotherapeutics公司的科學顧問。

現年74歲的坂口志文則來自日本，是大阪大學的教授。他們3人將分享約120萬美元（約936萬港元）的獎金。

共同社報道，坂口志文在大學實驗室外向傳媒表示「我感到這是莫大榮幸」。

諾貝爾獎網站指，獲獎者發現免疫系統的「護衛」——調節性T細胞（Regulatory T cells），它可以阻止免疫細胞攻擊人體自身。他們的發現為新的研究領域奠定基礎，並促進有關癌症和自體免疫疾病等新療法的開發。

諾貝爾委員會主席Olle Kämpe表示「3人的發現對於大眾理解免疫系統如何運作，以及為什麼並非人人都會患上嚴重的自身免疫疾病，具有決定性的作用。」

↓ 記者會直播 ↓

上一屆、2024年度的諾貝爾醫學獎由兩名美國科學家安布羅斯（Victor Ambros）與魯夫坎（Gary Ruvkun）奪獎。他們的獲獎原因是發現小分子核糖核酸（microRNA）及其在基因調控中的作用。

生理學或醫學獎獎章圖案，是醫學之神為生病的少女收集岩石間流出的泉水，供後者解渴。（諾貝爾獎網站）

2025年度諾貝爾獎10月6日至13日陸續揭曉結果，以下為具體時間：

生理學或醫學獎：香港時間10月6日（周一）下午5時30分左右

物理學獎：香港時間10月7日（周二）下午5時45分左右

化學獎：香港時間10月8日（周三）下午5時45分左右

文學獎：香港時間10月9日（周四）下午7時左右

和平獎：香港時間10月10日（周五）下午5時左右

經濟學獎：香港時間10月13日（周一）下午5時45分左右