諾貝爾和平獎｜外媒：挪威擔心若特朗普「落選」帶來外交影響

10月10日，2025年諾貝爾和平獎結果即將揭曉，隨着這一日期日益臨近，一些此前提名美國總統特朗普（Donald Trump）角逐該獎項的國家及媒體，也加緊炒作力度。



據以色列媒體「Ynetnews新聞網」當地時間10月6日報道，儘管特朗普十分希望獲獎，並正努力促成一項結束加沙戰爭並確保人質獲釋的協議，以增加獲獎機率，但專家認為，儘管他一再聲稱自己結束了「七場戰爭」，並獲得了包括以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在內的其他國家領導人的支持，但獲獎機率仍然很低，希望渺茫。

一些分析人士在接受美國廣播公司（ABC）採訪時解釋，評選諾貝爾和平獎的挪威諾貝爾委員會通常關注「持久和平、促進國際友愛以及支持這些目標的機構的默默工作」。他們指出，特朗普的過往履歷可能對他不利，因為他無視國際機構和全球對氣候變化的擔憂。

2025年4月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮與挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）會晤。（Reuters）

美國四處遊說支持特朗普獲獎

彭博社當地時間10月4日報道披露，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）今年8月曾敦促挪威諾貝爾委員會將和平獎授予特朗普。特朗普則聲稱，如該委員會不這麼做，將是「對美國的極大侮辱」。

此外，威特科夫和美國國務卿魯比奧還暗中遊說歐洲領導人支持特朗普獲獎，而特朗普本人也致電挪威財政部長、前北約秘書長斯托爾滕貝格，討論諾貝爾獎的事宜。

挪威擔心若特朗普「落選」帶來外交影響

「Ynetnews」新聞網報道稱，挪威政府官員擔心，特朗普落選該獎項可能帶來「外交影響」，尤其是在挪美關係本已緊張（挪威主權財富基金因加沙戰爭而從多家以色列公司撤資），以及美國威脅要提高對挪威的關稅之際。彭博社稱，一名不願透露姓名的挪威高級官員開玩笑說，他正考慮在10月10日（和平獎結果公布日）請病假。

與諾貝爾獎的其他獎項不同，諾貝爾和平獎由挪威諾貝爾委員會選出得主，該委員會由五位評審委員組成，成員由挪威議會任命。

2025年9月9日，挪威奧斯陸，挪威諾貝爾研究所的員工手持諾貝爾和平獎章的複製品。（Reuters）

美聯社援引分析人士指出，該委員會優先考慮持續的多邊努力，而非快速的外交勝利。跨大西洋外交政策和國家安全智庫亨利·傑克遜學會的歷史學家兼研究員西奧·澤努（Theo Zenou）表示，特朗普的所謂「努力」尚未被證明能夠持久下去。

澤努還強調，特朗普對氣候變化的輕蔑立場，與包括挪威諾貝爾委員會在內的許多人認為的「地球最大長期和平挑戰」並不一致。

挪威智庫奧斯陸和平研究所（PRIO）所長尼娜·格雷格（Nina Graeger）也認為，特朗普的作為與諾貝爾的精神相悖，包括退出巴黎氣候協定、對盟友加徵關稅、發動貿易戰等，這些難以被視為「促進國際友好」。

她認為，特朗普今年獲獎希望「渺茫」，「他的言論並沒有指向和平的前景」。她還補充稱，特朗普本人直言不諱地宣稱可能會獲獎，但這也可能對他不利，因為挪威諾貝爾委員會並不希望被視為「屈服於政治壓力」。

觀察者網查詢諾貝爾獎官網後發現，2025年諾貝爾和平獎提名候選人共338組，其中個人244名，組織94個。需要注意的是，2025年諾貝爾和平獎的提名截止日期為1月31日，即特朗普於1月20日重新上台執政後的短短十多天之後。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表講話。（Reuters）

「Ynetnews新聞網」也指出，雖然內塔尼亞胡以及巴基斯坦和柬埔寨的領導人，都表態特朗普調解了各自國家涉及的軍事爭端，並支持特朗普獲獎，但這些表態是在1月31日截止日期之後出現的，因此特朗普恐怕沒有資格獲得今年的諾貝爾和平獎。

彭博社則稱，類似這些支持特朗普獲獎，甚至提名他成為獎項候選人的動作，只能計入到2026年諾貝爾和平獎的評選過程之中。

報道稱，然而，特朗普或許還有「秘密武器」，來自紐約州的共和黨籍眾議員坦尼（Claudia Tenney）曾兩次提名他獲得諾貝爾和平獎，包括今年，以表彰他在達成《亞伯拉罕協議》方面所做的貢獻。不過，挪威諾貝爾獎委員會並未確認具體的提名名單。

彭博社稱，根據規定，諾貝爾和平獎的審議結果將被保密50年，因此，除非特朗普今年能夠獲勝，否則歷史學家將不得不等待半個世紀才能知道他是否進入了2025年的候選名單。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

