諾貝爾醫學獎得主Fred Ramsdell正行山度假　至今仍未知獲得殊榮

諾貝爾醫學獎周一在瑞典揭曉，3名得獎人之一的Fred Ramsdell，據報目前可能仍未知悉自己獲獎一事，其任職的美國加州三藩市臨床階段生物科技公司Sonoma Biotherapeutics向媒體透露，他目前正「享受人生」，前往偏遠地區行山、暫時與外界斷絕聯繫，未能將獲奬消息傳達。



英國衛報報道，委員會至今仍聯絡不上Ramsdell，無法親口通知他得獎的消息。Ramsdell的朋友、同時也是Sonoma Biotherapeutics公司的聯合創始人Jeffrey Bluestone表示，Ramsdel得獎是實至名歸，但他自己目前也聯絡不上對方，「我也一直試圖聯絡他，我猜他可能在愛達荷州（Idaho）的偏遠地區背包遠足」。

諾貝爾獎委員會在聯絡另一醫學奬得主、同為美國科學家的Mary E. Brunkow時，因時差關係亦遇到阻礙，不過最終還是聯繫上她。

宣布諾貝爾獎的地點瑞典斯德哥爾摩與美國存在時差，較美國東部時間快6小時，較西部時間則快9小時，所以瑞典還是白天時對應美國的晚上或深夜。

今次並非諾貝爾獎委員會在聯絡得獎者時遇到困難，委員會在2020年聯絡不上當年的諾貝爾經濟學獎得主Robert B. Wilson，最終通過他的妻子告知本人。而委員會也同樣未能順利聯絡上另一得主的Paul Milgrom，只好經由Wilson將他從睡夢中叫醒，以傳達得獎喜訊。

現年64歲的Ramsdell日前與Brunkow以及74歲的日本科學家坂口志文，因發現免疫系統的「護衛」、可阻止免疫細胞攻擊人體自身的調節性T細胞（Regulatory T cells）共同斬獲諾貝爾醫學獎，他們將一同分享約120萬美元（約936萬港元）的獎金。