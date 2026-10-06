特朗普下令擴大免稅柴油取得管道　以降低燃料成本

美國總統特朗普（Donald Trump）10月5日簽署了一項行政命令，擴大免稅柴油的取得管道，以尋求緩解燃油成本高漲的危機。



路透社報道，特朗普周一在內布拉斯加州舉行的一場集會上簽署了有關命令。他表示，這項命令將取消針對「非道路用途」的限制，允許任何人購買免稅柴油。

此舉標誌着白宮為應對柴油成本高企所做的最新努力。作為貨物運輸不可或缺的燃料，柴油價格因美國針對伊朗的戰爭以及俄羅斯入侵烏克蘭而上漲；這些衝突導致中東和俄羅斯的煉油廠遭到攻擊。

高昂的柴油價格在美國中部各州引起廣泛關注，因為柴油不僅為農村社區提供動力，還幫助農民驅動農業機械。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

有分析指，有關措施雖然不會直接降低收割機、拖拉機、挖掘機等已使用免稅柴油的非公路設備的運營成本，但可能會降低農夫車和其他公路車輛的運行成本。

柴油價格上月飆升至每加侖約6.50美元的歷史高位，這對即將於11月3日舉行的美國中期選舉構成了風險。有分析認為此舉意味共和黨已進入守勢階段，且黨內正迫切希望鞏固農民和牧場主的支持。

根據路透社與益普索（Ipsos）週一完成的一項民意調查，特朗普近期的支持率維持在32%的歷史低點；美國民眾最關心的是高昂的生活成本，而這一問題正是由美國針對伊朗的戰爭引發的汽油和柴油價格飆升所致。