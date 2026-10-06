美國防部停用Claude Anthropic遭列國安風險
撰文：韓學敏
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美國國防部10月5日證實，已停用Anthropic的人工智能產品Claude；數月前該公司因拒為軍方撤除安全護欄，被列為國家安全供應鏈風險。
據英國廣播公司（BBC）周一（5日）報道，多名知情人士稱，直至上週Claude模型仍用於情報搜集分析，甚至對伊朗軍事行動。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）2月以國安為由將Anthropic列為供應鏈風險，下令8月底前停用，惟延誤至今。
爭議源於五角大樓要求撤除Claude的安全護欄，讓軍方不受限制使用；Anthropic以憂慮大規模監控及自主武器為由拒絕，隨後被赫格塞思列入「國家安全供應鏈風險」——該法律通常適用於位於美國敵對國家的公司。
Claude自2024年起獲美國政府採用，是首家產品用於涉密工作的先進AI企業；其模型嵌入Palantir的Maven情報平台，用以識別潛在軍事目標，然Claude 已深度整合到 Maven 中，因此很難將其從系統中快速移除，五角大樓隨後試圖轉與Google、xAI及OpenAI簽約。
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上週兩度在白宮會見Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei），雙方關係似見緩和。阿莫迪稱，應對人工智能風險的方式仍在討論，「若我們與總統合作，便能安全取勝」，隨後受到特朗普稱讚。
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