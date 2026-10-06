沖繩美軍涉劫殺引爆示威怒潮　知事促修日美地位協定

日本沖繩縣本月初發生美軍士兵殘殺當地女子一案，沖繩縣知事古謝玄太召見美軍協調官沃森（Benjamin Watson）及美國駐沖繩總領事，就事件提出抗議。



沃森向死者家屬致哀，但未有道歉，只表示理解民眾憂慮，並表示會盡力維護民眾對美軍的信任。

首相高市早苗在臨時國會上對事件表示深切哀悼，強調日方已提出建議，要求美方配合調查，並整頓軍紀。內閣方面，外務大臣茂木敏充召見了美國駐日大使哈格蒂 （William Hagerty），防衛大臣小泉進次郎召見了駐日美軍司令施耐德（Kevin Schneider），分別提出直接抗議，要求整頓綱紀以防止同類事件再次發生。

圖為2026年9月13日，獲首相高市早苗執政聯盟所支持的前那霸市副市長古謝玄太擊敗現任的玉城丹尼，成為新一任沖繩縣知事。（Reuters）

那霸市議會則全票通過抗議決議和意見書，要求採取有效措施，以防止再有類似事件發生。

沖繩東京爆發示威 知事呼籲重整《日美地位協定》

沖繩多地及東京於周日 (4日) 晚爆發示威，抗議相關人員屢次涉及重大刑事案表達憤怒，同時在沖繩縣政府門前亦有近100名示威者聚集，並大喊「要忍耐到什麼時候？」

古謝玄太批評美軍在整頓軍紀的工作完全沒有作用，若證實美軍涉案，要求美軍道歉，和採取有關措施防止再有類似事件發生，並提出檢視和修改《日美地位協定》。

《日美地位協定》於1960年簽署，列明美軍人員在執行公務期間犯罪由美方享有管轄權，批評者表示協定對有美軍涉及的案件往往會不了了之。在東京發起此次示威運動的慶應義塾大學學生崎濱空音 ，亦呼籲修改《日美地位協定》，以防止出現新的受害者。