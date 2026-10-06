沖繩美軍涉劫殺引爆示威怒潮 知事促修日美地位協定
撰文：李健民
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日本沖繩縣本月初發生美軍士兵殘殺當地女子一案，沖繩縣知事古謝玄太召見美軍協調官沃森（Benjamin Watson）及美國駐沖繩總領事，就事件提出抗議。
沃森向死者家屬致哀，但未有道歉，只表示理解民眾憂慮，並表示會盡力維護民眾對美軍的信任。
首相高市早苗在臨時國會上對事件表示深切哀悼，強調日方已提出建議，要求美方配合調查，並整頓軍紀。內閣方面，外務大臣茂木敏充召見了美國駐日大使哈格蒂 （William Hagerty），防衛大臣小泉進次郎召見了駐日美軍司令施耐德（Kevin Schneider），分別提出直接抗議，要求整頓綱紀以防止同類事件再次發生。
那霸市議會則全票通過抗議決議和意見書，要求採取有效措施，以防止再有類似事件發生。
沖繩東京爆發示威 知事呼籲重整《日美地位協定》
沖繩多地及東京於周日 (4日) 晚爆發示威，抗議相關人員屢次涉及重大刑事案表達憤怒，同時在沖繩縣政府門前亦有近100名示威者聚集，並大喊「要忍耐到什麼時候？」
古謝玄太批評美軍在整頓軍紀的工作完全沒有作用，若證實美軍涉案，要求美軍道歉，和採取有關措施防止再有類似事件發生，並提出檢視和修改《日美地位協定》。
《日美地位協定》於1960年簽署，列明美軍人員在執行公務期間犯罪由美方享有管轄權，批評者表示協定對有美軍涉及的案件往往會不了了之。在東京發起此次示威運動的慶應義塾大學學生崎濱空音 ，亦呼籲修改《日美地位協定》，以防止出現新的受害者。
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