沙特禁止拍攝和傳播導彈或無人機信息　中方使館提醒遵守當地法規

胡塞武裝近日與沙特、也門政府軍同時交火，局勢持續升級。沙特內政部10月6日用多種語言發布緊急公告，稱拍攝、發布或傳播攔截導彈、無人機及其墜落地點相關資訊，將面臨法律追責。同時，中國駐沙特使領館提醒在沙中資機構和中國公民注意安全，嚴格遵守當地法律法規。



中國駐沙特使領館指，目前地區緊張局勢升級，提醒在沙中資機構和中國公民如遇緊急情況，要及時報警並聯繫駐沙使領館。

中東局勢持續不穩，據央視新聞報道，沙特首都利雅得（Riyadh）北部5、6日接連傳出劇烈爆炸聲，也門胡塞武裝6日稱襲擊沙特艾卜哈國際機場，沙特對此暫未證實。

也門政府軍5日宣布，在激烈戰鬥後已收復塔伊茲省（Taiz）的紅海港口城市摩卡（Mocha，又稱穆哈），軍方人士透露，政府軍仍在追擊胡塞武裝人員，並對已收復地區展開清剿，以確保當地安全。但胡塞武裝駁斥該說法「完全不實」，指雙方目前仍在爭奪控制權。

2026年10月4日，也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）在沙特阿拉伯利雅德（Riyadh）發表電視講話。（Yemen News Agency/Handout via REUTERS）

同日，也門總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）宣布發起「也門黎明」行動，以恢復國家機構運作、解放首都薩那（Sanaa）並結束胡塞武裝叛亂。沙特主導的多國聯軍發言人馬利基（Turki al-Malki） 5日在社交媒體上宣布，多國聯軍的100架戰鬥機當天凌晨參與「也門黎明」行動，摧毀324個高價值目標。