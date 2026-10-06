特朗普指可讓伊朗摧毀洛杉磯和聖地牙哥　加州官員抨擊：失去理智

撰文：成依華
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月5日爆出爭議言論，他在拉票活動演說提到在伊朗問題上，高油價只是小代價，因伊朗有能力摧毀城市，但他之後稱「讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥（San Diego，又譯聖迭戈）」，引來加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）等官員抨擊。

2026年10月5日，特朗普在內布拉斯加州（Nebraska）的造勢大會演說（Reuters）

特朗普在內布拉斯加州（Nebraska）的造勢大會演說時，表示高油價「這純粹是人為造成，價格確實有點高，但這只是小代價，以保持世界安全，保持我們國家安全。他們能摧毀一座城市。讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥（Let them take out Los Angeles, let them take out San Diego）。那只是小代價。」

他之後又指「這場戰爭很快就會結束」。

這兩個城市都是南加州大型城市，境內設有包括海軍港口、空軍基地等美國重要軍事設施。

加州州長紐瑟姆發文批評特朗普指，在派遣國民警衛隊和海軍陸戰隊進駐、『佔領』加州後，特朗普如今又聲稱，外國敵人應「摧毀」洛杉磯和聖地牙哥，「他已失去理智，且危險。」

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）也指，總統的職責是保護國家，而不是主動威脅國家，或煽動針對美國民眾生命的襲擊。

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