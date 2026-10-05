伊朗戰爭進入關鍵的一個月

離11月3日的美國中期選舉，只剩下不足一個月的時間。伊朗戰爭的局勢依然處於似戰非戰、似和非和的模糊狀態之中。

10月4日，伊朗外交部表示伊朗方面正在審視美國對於其外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在聯合國大會舉行期間提出的「7日內停火方案」的回覆。但各方對於美伊談判都頗為悲觀。

另一邊廂，美國副總統萬斯（JD Vance）10月2日則同國務卿魯比奧（Marco Rubio）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、中情局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、負責中東談判的特朗普特使兼房地產好友威特科夫（Steve Witkoff）在大衛營秘密開會，討論伊朗戰爭和也門的沙特－胡塞（Houthi）衝突。

而同一時間，美國國防部亦開始派遣第三艘航空母艦「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）到中東，整個航空母艦戰鬥群加上另一個海軍陸戰遠征隊將會有9,000至10,000人，最快會在10月底前抵達。這樣的時程與特朗普（Donald Trump）近來多次公開表示可能會在中期選舉之間重新開始轟炸伊朗的時間表頗為吻合。

美國國防部將派遣第三艘航空母艦「西奧多・羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）到中東。（Wikimedia Commons）

美軍「奪得」霍爾木茲？

在波斯灣地區石油出口方面，儘管伊朗試圖禁止未經其許可的商船經由阿曼水域穿越霍爾木茲海峽，而也門胡塞組織也正在向沙特的紅海港口實施封鎖，但伊朗和胡塞的封鎖明顯充滿漏洞，特別是不少油輪都在美軍掩護之下關掉位置廣播秘密穿越霍爾木茲海峽，導致9月的波斯灣地區原油出口量有可能已經恢復到戰爭之前的水平。

根據商品貿易數據公司Kpler的統計，9月每日從波斯灣地區運出（經霍爾木茲、阿曼灣船搭船轉運、阿聯酋及阿曼港口輸出、沙特紅海輸出）的原油量已升到每日1,650萬桶的水平，當中並未計算伊朗的出口。雖然其他數據公司對於波斯灣地區的原油出口量有不同的統計，但伊朗封不住霍爾木茲的事實是明顯的，各方數據都顯示原油出口上升。

根據商品貿易數據公司Kpler的統計，9月每日從波斯灣地區運出（經霍爾木茲、阿曼灣船搭船轉運、阿聯酋及阿曼港口輸出、沙特紅海輸出）的原油量已升到每日1,650萬桶的水平。（Kpler）

相較之下，由於美軍對伊朗港口實施封鎖，沒有任何伊朗原油可以透過霍爾木茲海峽出口，伊朗的原油出口量已跌至大約每日20萬桶，是戰爭爆發之前的十分之一左右。

在原油出口大減之際，伊朗里亞爾（Rial）的匯價一跌再跌。根據Bombast的數字，到10月4日，1美元差不多可以換到270萬里亞爾，相當於去年同期的1.5倍。

貝森特早前更宣稱，伊朗在波斯灣以外的原油庫存將會在10月中耗盡，不能再交貨到中國，到時候其原油出口收入將會進一步下跌。

去年10月至今的1美元對里亞爾匯價（10里亞爾為單位，Bonbast）

特朗普當局似乎也認為自己形勢大好－－伊朗原油出口不了，海灣阿拉伯國家的原油出口則恢復戰前水平－－於是美國已經開始在對伊談判中要求伊朗先行作出核問題上面的讓步。

美國中期選舉的轉折點

特朗普自己也認識到伊朗一直以來的盤算是靠着推高燃料價格、趁中期選舉共和黨處於劣勢來施壓美國政府。對此，特朗普先前曾考慮過實行柴油出口限制，然後就改為施壓G7國家在未來4個月釋出1億桶石油和柴油儲備，其中以美國農民、貨運司機、鄉村地區居民最關注的柴油為先。

這很可能不足以挽回共和黨慘淡的選情－－特朗普10月的中期選舉全國拉票活動，除了會到幾個傳統的搖擺州之外，還會到一系列他自己2024年得票領先超過10個百分點的紅州，突顯出特朗普和共和黨對自身選情的信心有多低－－但值得讓特朗普本人（而非共和黨人）慶幸的是，無論中期選舉結果如何，伊朗在11月3日之後將會失去透過美國選舉政治來施壓特朗普的手牌。

2026年10月3日，美國總統特朗普在美國俄亥俄州凡達利亞（Vandalia）的巴特勒高中（Butler High School）舉行造勢集會，他在發表演說後步下舞台時，台下支持者歡呼喝采。（Reuters）

特朗普自己早前就預言伊朗戰爭將會在中期選舉之後「馬上結束，因為他們不能再支撐下去」。

伊朗對於這一點當然也是了然於胸的。無論是戰是和，中期選舉之後，伊朗對特朗普的施壓能力將會無可避免地大減。

因此，無論伊朗是要升級戰爭去施壓特朗普，還是透過談判同特朗普達成停火，中期選舉將會是一個關鍵轉折點。

海峽爭奪戰將會升級？

美伊之間的戰爭局勢，此刻正局限於霍爾木茲海峽和紅海曼德海峽的爭奪之上。雙方雖然都有其他的升級空間－－例如美國可以派地面部隊，也可以大量轟炸伊朗的民生基建，而伊朗也可以重新攻擊海灣國家目標，以及他們的關鍵設施－－但類似的升級都無可避免引來對方的升級報復，因而美伊雙方已經達至了某種「恐怖平衡」，大家暫時也將衝突局限於水道爭奪之上。

2026年10月2日，從阿曼穆桑代姆遠眺霍爾木茲海峽的船隻。（Reuters）

在霍爾木茲海峽這一邊，根據《紐約時報》得到的消息，8月以來，伊朗平均每週都向穿越海峽的商船發射30次無人機攻擊和10次反艦導彈攻擊。但從同一時間霍爾木茲海峽原油出口量不斷增加至接近戰前水平的情勢來看，伊朗的攻擊並未能制止油輪穿越，未能穿透美軍的掩護。

《華爾街日報》10月4日刊登報道，引述英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）的數字指9月28日以來，已有7艘穿越海峽的商船受到攻擊，其中4艘也是多次穿越霍爾木茲運輸石油的船隻。該報道又引述美方官員的消息稱，伊朗打擊船隻的能力在最迎幾週有所提升。而一位石油研究公司的創辦人也向該報表示，他認為過去幾日的原油出口量可能已減少200至300萬桶（每日）。

如果伊朗真的有能力封鎖霍爾木茲海峽的話，美國中期選舉之前的這一個月就是關鍵時機。

9月以來發生在波斯灣地區的船隻遇襲事件地圖：襲擊集中在霍爾木茲海峽。（UKMTO）

而在紅海曼德海峽，沙特支持的政府軍10月4日宣布要發動大規模攻勢奪回被胡塞佔領的土地。而胡塞9月突擊將整個也門紅海沿岸地區都打了下來之後，如今則進一步包圍還在政府軍手上的第三大城塔伊茲（Taiz），幾乎截斷該城與政府軍實際首都亞丁的交通。胡塞4日也聲稱以彈道導彈和無人機攻擊了沙特首都利雅得的石油設施，以回應沙特領頭針對胡塞的空襲。

經過早前東西油管遇襲之後，沙特上週已經恢復了該油管的運作，並重新在其紅海港口延布（Yanbu）恢復載油輸出。

雖然也門胡塞組織並不是伊朗的棋子，而他們的主要要求亦同伊朗戰爭無關，只希望沙特解除對胡塞的海陸封鎖、以也門石油出口收益支付胡塞地區公務員薪金、作出戰爭賠償等等，但是此刻在阻礙沙特石油出口的問題上，胡塞和伊朗目標一致，因此在美國中期選舉前的關鍵時刻，胡塞也有可能會跟伊朗遙相呼應，加大攻擊紅海的沙特油輪。

在這張於2026年10月1日發佈的影片截圖中，據稱為也門塔伊茲的一處地點發生爆炸並升起濃煙。也門武裝部隊表示，這是針對胡塞民兵的人員、裝備及動向所進行的打擊行動。（Reuters）

到10月5日，英國海事貿易行動辦公室就報告了曼德海峽一帶發生了一宗「可疑事件」，一架油輪附近發生多次爆炸，不過所有船隻暫時安全。

戰爭的「灰色地帶」

除了兩個海峽的航道爭奪之外，我們也不能排除伊朗會用「灰色地帶」的手段向美國、美國利益或美國盟友發動攻擊。

9月底，由美軍使用的英國皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近就發生了一宗疑似企圖恐襲案。當中案情非常離奇，有5名英國籍疑犯被捕，但由於警方未能在其3輛可疑貨車上發現炸藥，只好讓5人保釋外出。但英國首相貝安德（Andy Burnham）現已表明有「強烈跡象」指向伊朗涉及事件。

本年以來英國已發生多宗猶太目標受襲的事件，伊朗支持的伊拉克武裝的附屬組織公開承認責任。而自從俄烏戰爭爆發以來，僱用當地罪犯、流氓而非使用特工發動各種破壞行動的「灰色地帶」攻擊已經成為常態。

2026年9月29日，一架B-1B轟炸機抵達皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）。此前，警方將該基地發生的一宗事件列為重大事件，並以涉嫌違反《爆炸品法》為由拘捕數名男子，被捕人士其後已獲准保釋。（Reuters）

而這次針對費爾福德基地的疑似攻擊，已造成了實際效果。美軍在10月4日已決定將當地全部12架B-1轟炸機撤回美國。

另一邊廂，9月30日的杜拜航空（FlyDubai）劫機事件的主事者、阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami）似乎有極端意識形態傾向，甚至曾被其前僱主阿曼航空以此為由禁止其繼續駕駛飛機。但直至目前為止，並沒有任何證據顯示哈馬米的行動背後有其他組織，而非他個人的「獨狼式」行動。

杜拜航空（FlyDubai）的阿曼籍副機師哈馬米（Hamam al-Hammami），被指企圖於航班上發動恐襲。圖為他在LINKEDIN發布的照片。（X圖片）

雖然如此，這次劫機事件的驚險也顯示出「灰色地帶」攻擊的潛在破壞性有多強。

美國每逢11月的全國性選舉，特別是在總統選舉年，都有所謂的「十月驚奇」（October Surprise）之說，專指在選舉前一個月發生可能扭轉選舉結果的事件。從伊朗戰爭當下的形勢來看，隨着伊朗在中期選舉之後將會失去施壓特朗普的重要手牌，伊朗確實有需要他們的一個另類「十月驚奇」。