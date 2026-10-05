英國空軍基地恐襲未遂案　首相貝安德：強烈跡象顯示伊朗參與其中

英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）附近9月27日凌晨出現三輛白色客貨車，車內一名男子致電緊急服務，觸發大規模反恐行動。

警方初步拘捕五人並疏散85戶居民，拆彈機器人搜索後未發現爆炸品，五人隨後獲保釋；反恐警察其後於倫敦再拘捕一名25歲英籍伊朗裔男子。

英國首相貝安德（Andy Burnham）稱，有「強烈跡象顯示伊朗參與其中」，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）否認指控。



美國《紐約時報》報道，費爾福德基地主要供美軍部署大型轟炸機，用於對伊朗作戰。9月中，美國及其他西方情報機構警告，該基地可能遭遇由伊朗支持的襲擊，但未能確定日期及細節。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以方情報官員亦曾警告英國。美國官員指，以色列亦警告德國，美軍在當地的拉姆施泰因（Ramstein）及施潘達勒姆（Spangdahlem）基地風險升高。

2026年9月29日，在英國格洛斯特郡費爾福德，一架AB-1B「槍騎兵」轟炸機抵達英國皇家空軍費爾福德基地。（Reuters）

報道指，9月27日凌晨12時45分，三輛白色客貨車駛向基地，車內一人致電緊急服務。武裝警察趕到，拘捕該男子及四名同伴，其後疏散85戶，拆彈機械人搜查客貨車。

一名農民稱，凌晨1時36分報警，見到8至10名蒙面人跑過，相信自己報警「破壞了他們的計劃」。警方稱，車內發現汽油，但無爆炸品。

調查人員仍未確定男子為何報警，以及五人的角色。有人認為，來電是為轉移警方視線，讓更大陰謀展開；亦有人認為，涉案五人或僅為底層受僱分子，其中一人察覺任務性質極端嚴重後選擇報警。

伊朗革命衛隊7月曾警告，任何用於對伊朗領土發動攻擊的基地都是「合法目標」。