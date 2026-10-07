路透社：中國擬推候選人角逐世衛總幹事
撰文：蕭通
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路透社10月6日引述4位外交官和一位知情人士透露，中國計劃推舉一位候選人角逐世界衛生組織（WHO）總幹事一職，此舉將使北京有機會在美國退出世衛組織後擴大其影響力。
消息人士稱，中國計劃推舉資深公共衛生官員宋莉（Song Li）角逐世衛總幹事，以接替現任的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。
路透社報道，宋莉擁有超過20年的婦幼健康政策，及與國際合作的經驗。2020年新冠疫情期間，她曾擔任一份婦幼健康防控指南的主要編寫負責人，針對中國女性防控疫情提出指引，並從而制定疫情期間婦幼保健管理的國家標準。
報道指出，北京一直尋求在聯合國機構及其他多邊組織發揮更大作用。與此同時，美國在總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 領導下，正逐步減少與聯合國及其部份成員組織的合作，並已於去年1月向聯合國提交退出世衛的申請。
分析指出，美國退出世衛後，中國希望發揮更大影響力，包括已宣布向世衛組織提供額外資金，儘管仍不足以填補美國留下的空白。
世衛預定在11月初公布完整的提名名單，目前沙特阿拉伯、比利時、卡塔爾、印尼、西班牙，以及非洲國家博茨瓦納（Botswana）的候選人名單，均已上載至世衛官方網站。
對於中國計劃推舉候選人的消息，宋莉及中國駐日內瓦代表團尚未回應。如果宋莉當選，將成為繼陳馮富珍（Margaret Chan）之後第二位出任世衛秘書長的中國籍人士。
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