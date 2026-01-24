美國退出世衛僅1天後　加州宣布加入WHO全球疫情警報網絡

在美國正式退出世界衛生組織（WHO）的第二日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）1月23日宣布，加州將成為首個加入世衛組織全球疫情警報與應變網絡（GOARN）的美國州份。



《國會山報》（The Hill）報道，紐瑟姆公室在聲明中表示，「在總統特朗普宣布美國退出世衛組織之際，加州在州長紐瑟姆領導下積極行動——成為首個也是目前唯一加入世衛組織全球疫情警報與應變網絡（GOARN）的州份，藉此加強公共衛生防範能力和快速應變協調機制。」

2026年1月22日，美國加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間，向觀眾推銷帶有特朗普簽名的護膝，稱應將護膝送給那些向特朗普卑躬屈膝的領導人。（Reuters）

紐瑟姆也在聲明中表示：「特朗普政府退出世衛組織的決定是一個魯莽之舉，將損害所有加州人和美國人的利益。加州絕不坐視這項決定引發的混亂局面。我們將繼續在全球範圍內加強合作，並始終走在公共衛生防範的最前沿。」

美國《全國公共廣播電台》（NPR）1月20日報道，特朗普此前在其行政命令中，列舉了他對世衛組織的不滿，包括「該組織對新冠疫情及其他全球衛生危機的處理不當，未能採取亟需採取的改革措施，以及無法證明其不受世衛組織成員國不當政治影響的獨立性」。

2026年1月22日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席完在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇後，乘坐空軍一號返回華盛頓。圖為特朗普在機上向記者發表講話。（Reuters）

據報道，這是特朗普第二次嘗試退出世衛組織。他曾在2020年新冠疫情高峰期間啟動美國退出世衛組織的程序。民主黨總統拜登（Joe Biden）2021年1月，在其上任首日就推翻這個決定。