美國退出世界衛生組織　譚德塞：須先繳清會費欠款

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三說，美國若要退出世衛組織，必須先繳清會費欠款。



綜合新華社和路透社報道，譚德塞星期三（4月29日）在日內瓦舉行的記者會上指出，美國仍未繳清在世衛組織的會費欠款。「美國退出世衛組織有兩個條件。第一個條件是提前一年通知，這個條件實際上已經滿足。第二個條件是繳清欠款。我們希望他們能夠做到這一點，但到目前為止，我們還沒有收到美國的任何款項。」

譚德塞還說，目前沒有任何跡象表明美國會償還欠款。「衛生安全需要普遍性。美國退出世衛組織，讓自己變得不安全，也讓世界其他地區變得不安全。各方都是輸家。」

2023年5月21日，世界衛生大會在瑞士日內瓦舉行，世界衛生組織 (WHO) 總幹事譚德塞（Adhanom Ghebreyesus）出席。（路透社）

美國今年1月正式退出世衛組織，但仍積欠2億6000萬美元（約20億港元）的費用。

美國不僅拖欠世衛組織會費，也拖欠聯合國數十億美元會費。

獨立新聞機構Devex此前報道稱，美國在過去一周向駐日內瓦和紐約的外交官員發出了兩份外交照會，要求聯合國同意九項「速效」改革，作為美國向聯合國釋放更多資金的條件。

美國去年削減對聯合國的撥款，今年又退出數十個聯合國機構，並多次聲稱將繼續推動聯合國改革。

文章獲《聯合早報》授權轉載

