法國學生示威｜一市長組人牆護學生　近距離射傷學生警察已停職

法國由高中生掀起、針對教育資源不足的示威潮持續，全國各地10月6日繼續有師生及家長上街，抗議教師不足和校舍失修破舊。當天在學生示威期間，巴黎近郊聖但尼市長巴加約科（Bally Bagayoko）親身站在防暴警察與學生之間組成人牆保護學生，期間遭催淚氣波及。



周二示威現場的片段在網絡瘋傳，其中一段影片顯示巴加約科張開雙臂擋在警隊與學生之間，其後雙眼通紅、由學生攙扶；他指警方對只求被聽見的年輕人動用完全不成比例的武力，促請學生保持團結、切勿受到挑釁。

另外，示威期間的警暴爭議持續發酵，抗議期間一名警察於9月28日在聖旺洛莫訥向14歲學生伊登（Eden）近距離發射催淚彈致其下顎骨折、失去大部分牙齒；蓬圖瓦茲檢察官勒布哈（Guirec Le Bras）周二依施暴罪起訴該名警員，認定發射缺乏比例原則、不構成正當防衛，最高可判囚15年，該名警員已停職候查。

10月6日，法國巴黎民族廣場（Place de la Nation）爆發抗議活動，圖為一名戴着口罩的抗議者在法國CRS防暴警察面前手持法國國旗。(Reuters)

這場法國數十年來最大的學生運動，9月下旬起於巴黎大區爆發，學生不滿課室擠迫、師資短缺，其後演變成反對政府緊縮公共開支的示威；教育部稱上周五逾400所學校停課，全國周二有25萬人上街，逾6,000人被捕，215名學生、700多名警員受傷。