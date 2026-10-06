法國又亂了！溫水煮青蛙只能繼續「爛」

法國又亂了！



9月28日，法國巴黎大區多所高中爆發學生抗議。9月29日，抗議迅速席捲全國。里爾（Lille）、雷恩（Rennes）、圖盧茲（Toulouse）、南特（Nantes）等城市數百所中學紛紛響應。學生堆起路障、焚燒垃圾桶，警方當天拘捕不少示威者，其中包含未成年人。10月1日，局勢徹底失控。馬賽（Marseille）、南特、斯特拉斯堡（Strasbourg）多地出現縱火、破壞公物。示威人群圍堵消防車，部分教學樓被引燃。法國總理緊急召開跨部門會議，官方發出警告：這場抗議，有演變為全國騷亂的巨大風險。

截至10月5日，這場抗議已經從「高中生封校」演變成全國性教育危機+城市騷亂+政治博弈的疊加局面。10月5日全國約400—500所高中部分或全部停課，政府稱主要出於安全考慮。受影響學校一度超過1000所，約735所教學受到直接干擾，部分大學也出現封鎖行動。

2026年10月4日，法國近日爆發針對教育資源匱乏的抗議活動。據英報道，法國警方逮捕了一名15歲男孩，此前一段學生抗議影片顯示，一名頭戴兜帽的疑犯用自製的火焰噴射器向一名女子臉部噴射火焰，導致她遭受一度燒傷。（X@europa）

多地出現焚燒垃圾桶、焚燒消防車、襲擊校長和教師、向執法人員投擲鹽酸等行為；馬賽還發生蒙面者用噴火裝置傷人事件。自9月28日抗議升級以來，累計被捕人數已超過5000人，其中多數為未成年人。

法國騷亂，似乎這些年也是見怪不怪。自2018年11月黃背心運動（Mouvement des gilets jaunes，又譯黃馬甲運動）爆發至今，法國全國性、多城市聯動、萬人以上的大規模遊行示威累計高達35次之多，其中引發全城癱瘓、縱火打砸、大規模抓捕的頂級嚴重騷亂示威足足10次。

2026年10月2日，法國馬賽附近的拉西奧塔（La Ciotat），教育部門的發言人表示，一名青年向一名教師淋汽油。BFM電視台在網上發布的一段影片顯示，一名男子被一名頭戴兜帽和口罩的人用瓶子淋液體後摀住臉。（網絡圖片）

如果說大學生「鬧事」，那麼還是可以理解的，畢竟他們受過完整高等教育，對社會、公共事務有一定的認知。但是，初高中「鬧事」在世界範圍內還是比較少的。法國的初高中為甚麼會鬧出這麼大動靜？16歲高中生維克圖瓦（Victoire）接受France24採訪時感慨：「我們郊區的孩子，像是被社會遺忘。校園環境髒亂，校舍常年失修。」巴黎郊區聖但尼（Saint-Denis）的一名學生訴苦：「教室漏雨，冬天刺骨寒冷，夏天悶熱難耐，廁所經常缺衛生紙。有些班級課桌不夠，兩個人擠一張桌子，我們怎麼安心讀書？」

你敢想像嗎？法國堂堂發達國家，竟然有中學屋頂漏水、課桌短缺，不少班級學生只能兩個人共用一張課桌！這種破敗景象，難道不是很多人印象里第三世界國家才會出現的情況嗎？法國中學工會（Union syndicale lycéenne，USL）負責人拉尼（Ryad Rani）這樣說道：全國半數高中教輔崗位缺口巨大，校醫、社工長期空缺。就連備戰高中畢業會考的畢業班，哲學、法語這類核心科目都缺老師，部分課程無法正常開課。一個發達國家的重點畢業班，核心科目常年缺老師，課程斷斷續續，這難道不是巨大的諷刺嗎？法國曾是老牌發達國家，公立教育一度享譽世界。為何如今的公立學校，會陷入師資緊缺、矛盾叢生的困境？

2026年9月29日，法國學生和工人舉牌，要求改善工作條件和獲得更多資源。（Reuters）

根源在於公立教師崗位吸引力持續崩塌，年輕人越來越不願當老師。薪資數據最能說明問題。2026年，法國全職最低工資稅前每月1867歐元，而新入職公立中學教師月薪僅2000歐元（德國3300歐元，芬蘭2600歐元，比利時2700歐元），只比最低工資高出1.1倍。與歐洲其它國家相比，法國老師的工資明顯偏低。

上世紀90年代，法國新教師工資可以達到最低工資的兩倍。但現在僅比最低工資高那麼一點點，還有人願意當老師嗎？根據法國參議院報告，2021年法國教師提前離職的人數，已經達到十年前的四倍。大量老師因待遇低而離職後，剩下的老師工作負擔就越來越重。這次法國初高中遊行示威活動現場打出一句很扎眼的標語：上課時間比睡覺時間還長，還有配套口號：「早上8點到下午6點，我們是學生還是囚犯？」

核心問題就是，到底是甚麼原因導致法國老師待遇那麼低？很簡單，政府沒錢了！

2026年10月1日，法國巴黎附近的聖但尼，一名蒙面示威者將一個垃圾桶丟進在街頭燃燒的火堆中。當時，學生們正與法國防暴警察發生衝突，抗議活動旨在要求學校聘用更多代課教師、增加資源和改善學習條件。（Reuters）

政府每年的收入是有限的，養老的錢不能動，否則會丟掉大量選票；軍費的錢也不能動，甚至要加大，要支持烏克蘭的戰爭……只能動教育的錢了，畢竟初高中學生是沒甚麼投票權的。

美國也是這樣的。美國寧願將錢花在戰爭上，也不願投入在教育和基礎設施建設上。美國打阿富汗累計花費約2.313萬億美元，打伊拉克戰爭耗資近2萬億美元；俄烏衝突以來，美國承諾給烏克蘭的各類援助總額超過1740億美元……

在對外戰爭、支持顏色革命、社會議題等搞亂其它國家的項目上，歐美政府花錢毫不心疼，可面對本國基礎教育、基礎醫療和基礎設施建設這些民生領域，卻選擇削減預算。這就是典型的政策悖論！這次法國點燃火藥桶的就是：法國2027年預算草案計劃實施約430億歐元財政調整，公共部門工資凍結、教育實際投入承壓，學生和工會認為「又要我們承受緊縮」。

2026年9月26日，法國高中生在學校安裝垃圾桶和障礙物，作為抗議活動的一部分。（Reuters）

政府為控制債務，選擇削減公共教育開支。表面看，這是理性的財政節流。可長期下去會發生甚麼？師資不斷流失、教育設施衰敗，教育帶來的階層鴻溝越拉越大。

公立學校越來越差，孩子怎麼辦？去私立學校！私立學校學費很高，很多家庭無法給孩子提供高昂的學費怎麼辦？能有甚麼辦法，只能在公立學校混到畢業。

好的教育資源都在私立學校，有錢人家都將孩子送到私立學校了，能上好的大學。相反，公立學校因為政府給的錢越來越少，教育越來越差，窮人家的孩子只能接受這種教育，導致他們上不了好大學。

最終就導致階級固化：富人家的孩子能接受到好的教育，將來上好的大學，找好工作，依舊富有；窮人家的孩子只能去公立學校，接受不到好的教育，畢業後找不到好工作，依舊貧窮。

2026年10月2日，法國馬賽附近的拉西奧塔（La Ciotat），教育部門的發言人表示，一名青年向一名教師淋汽油。BFM電視台在網上發布的一段影片顯示，一名男子被一名頭戴兜帽和口罩的人用瓶子淋液體後摀住臉。（網絡圖片）

美國就是典型。哈佛大學經濟學家切蒂（Raj Chetty）團隊有一項廣受報道的研究，專門統計了常春藤盟校（IVY League）加上史丹福（Stanford，又譯斯坦福）、MIT（麻省理工）等12所美國頂尖名校學生的家庭背景。數據顯示，這些精英名校裏，70%的學生來自全美收入前20%的富裕家庭；單單收入排名前1%的頂級富豪家庭子女，就佔到學生總數14.5%，人數甚至超過來自全美收入後50%所有家庭的學生總和。富裕家庭孩子進入這類名校的概率，是底層家庭孩子的77倍。幾年前《紐約時報》的一項統計也發現了這種現象，全美38所大學裏，來自全美前1%收入家庭的學生，遠遠多於後60%收入家庭的學生。

圖為美國麻省理工學院。（麻省理工學院官網）

現在法國也有這種趨勢了。根據法國教育部的數據，法國初高中共有565.66萬在校生，公立學校在讀 446.52萬人，佔比79%；私立學校就讀119.14萬人，佔比21%。但大學相應的比例則不一致。比如，巴黎政治學院是法國頂尖精英院校，政治學與國際關係學科位列全球第三、法國第一（QS2026 學科排名），是法國政界精英的搖籃。但該校新生錄取數據顯示，錄取新生當中，來自私立高中的學生佔31%。私立學生基數更小，卻拿到了更高比例的名校錄取名額。

美國、法國這個走向是必然的。在資本主義制度之下，資本優先維護私人利益。普惠性質的公立學校、公立醫院，從來都不是政策優先保障的對象。資本主義國家，政策更多服務資本與少數群體，普惠公共教育、公共醫療走向衰落，是這套制度運行下的必然結果。

2026年9月22日，美國紐約，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在聯合國總部向第81屆聯合國大會發表演說。（Reuters）

短期內，法國政府很難同時滿足三件事：快速補教師缺口、改善校舍、又不擴大財政赤字。馬克龍（Emmanuel Macron）陣營的政治壓力進一步上升。但如果政府持續強硬執法，也可能激化郊區青年與公共機構之間的對立。這場抗議從起初是「教室太破、老師太少」的具體訴求，現在已經變成對法國公共服務、財政分配和社會融合能力的全面拷問。法國這些年騷亂的發生，每一場都是必然！且，很遺憾的說，也無解……只能繼續「腐爛」。