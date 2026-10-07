法國學生示威持續再爆衝突　全國約2000高中停課　總理稱不容暴力

法國由高中生掀起、針對教育資源不足的示威潮持續，全國各地10月6日繼續有師生及家長上街，抗議教師不足和校舍失修破舊。法國高中生工會聯盟（USL）表示，當日全國約2,000所高中停課，所有大學均有抗議活動。法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）同日表示，當局絕不能容忍暴力，並否認外界質疑警方執法過當的說法，形容期間有學生受傷屬「意外」。



2026年10月6日，法國巴黎民眾集會，抗議教師短缺和校舍破舊等問題。圖為有雜物被放火，防暴警察驅趕群眾。（Reuters）

據法國內政部估計，6日全國約有26.5萬人示威，其中巴黎有5.6萬人參與。主辦單位則表示，全國共有45萬人參加示威，巴黎有10萬人，因為家長、教師和工會成員也加入了這場高中生運動。

於馬賽、南特、波爾多等地均有民眾集會，有人高舉「國家扼殺了國民教育」等標語，氣氛基本和平。在圖盧茲，遊行隊伍由家長們帶領，他們手牽手走在最前方。

但在史特拉斯堡、里昂和雷恩，示威活動一度演變成暴力衝突，示威者在街頭縱火並投擲雜物，警方發射催淚彈驅趕。

2026年10月6日，法國巴黎民眾集會，抗議教師短缺和校舍破舊等問題，當中有抗議者戴著蝙蝠俠面具。（Reuters）

這場示威始於9月，隨後蔓延至全國，為正面對財政緊絀的總統馬克龍（Emmanuel Macron）政府帶來挑戰。

人權組織、學生和家長團體指責，當局對未成年人過度使用武力。政府則表示，抗議運動已被外部勢力劫持，並演變成暴力事件。

2026年10月6日，法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）在國會發表講話。（Reuters）

有學生炸斷手、 少年眼睛中彈

法國內政部表示，自抗議活動開始以來，已有6,100人被捕，其中絕大多數是未成年人。司法部稱，超過1,800人正在接受起訴，其中包括1,483名未成年人，但未具體說明罪名。

法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）的辦公室稱，累計至少有715名警員、215名青少年受傷。

其中，法國北部朗斯市（Lens）於5日有一名15歲學生，在與警方衝突期間撿起一枚警用突圍彈，手部被炸斷。另在中西部城市土爾（Tours），一名16歲少年被橡膠子彈擊中，據指右眼失明。

2026年10月6日，法國巴黎民眾集會，抗議教師短缺和校舍破舊等問題，有示威者揮舞著法國國旗。（Reuters）

勒科爾尼已指示相關部門著手解決學生的主要訴求。這些訴求包括確保缺勤教師得到替換、重新審視上午8點至下午6點的上課時間，以及延長午休時間。勒科爾尼表示，政府也將考慮老舊校舍的維修問題，並要求各部長在10月底前提交初步計劃。

不過，分析指政府要找到額外資金來實施教育改革，目前並非易事。