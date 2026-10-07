特朗普將法國騷亂歸咎於伊斯蘭教與移民問題　續操弄全球右翼敘事

美國總統特朗普（Donald Trump）週二將法國爆發的大規模學生抗議活動歸咎於伊斯蘭教和移民問題，在面臨國內艱難的中期選舉之際，繼續推行其全球右翼敘事。



特朗普星期二（10月6日）在自家社交平台Truth Social發文稱：「法國正在發生的事情，純粹就是失去控制的大規模移民造成的。這根本與學校無關，這是伊斯蘭教想要佔領一個曾經偉大的國家！」

自9月下旬以來，法國學生封鎖了全國數百所高中的校門，要求改善教育條件。這些抗議活動隨後演變為與安全部隊的零星衝突。

週二，全法共有25萬名示威者走上街頭。

特朗普未就其說法作進一步闡述，也未提供任何證據。在法國，目前尚未發現學生運動與任何宗教或身份認同主張之間存在聯繫。

2026年10月6日，法國巴黎民眾集會，抗議教師短缺和校舍破舊等問題。圖為有雜物被放火，防暴警察驅趕群眾。（Reuters）

隨着伊朗局勢和生活費上升問題可能導致共和黨失去國會控制權，特朗普在中期選舉前加大了在移民和跨性別群體等核心議題上的言辭攻勢。

與此同時，自特朗普首個總統任期以來，歐洲一直是他抨擊的目標。而他的第二屆政府更是極力渲染大西洋彼岸西方文化「衰落」的論調。

法國將特朗普的言論與伊朗的反應相提並論。此前，伊朗曾因巴黎針對校園抗議活動採取的所謂「暴力應對」措施而召見過法國駐伊特使。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）週二在國會告訴議員：「你們會聽到伊朗方面的說法，或許還有來自某些以色列人或美國人的說法。」

巴羅指出，法國各駐外使領館正努力闡明法方的立場，「好讓我們擁有屬於自己的敘事話語權，而不是任由他人拿捏擺佈。」

本文獲《聯合早報》授權刊載

