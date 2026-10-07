國際奧委會將於2029年選2036 奧運主辦城市　印度卡塔爾成熱門

國際奧委會（IOC）10月6日確認，印度及卡塔爾已正式進入2036年夏季奧運會申辦競投進程，令有意爭辦該屆奧運的國家增至7個，相關申請的截止日期至本月31日為止。IOC還訂下目標，計劃於2029年選出2036年奧運主辦城市。此前，2028年夏季奧運主辦城市洛杉磯及2032年主辦城市布里斯班，均提早11年獲選。



印度計劃以艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）為核心，該市已取得2030年英聯邦運動會的主辦權，並擁有以總理莫迪（Narendra Modi）名字命名的全球最大板球場。而卡塔爾亦於2022年主辦世界盃，奧運會申辦方案亦考慮將部分體育項目安排於鄰國海灣國家舉行。

美聯社表示，印度和卡塔爾長期以來被視為申辦的熱門候選人，國際奧委會正計劃於2029年透過旗下百餘名成員投票，在競爭中決定最終主辦方，其中的成員有來自印度首富家族的尼塔·安巴尼（Nita Ambani），以及卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）。

除上述兩個國家外， 南非、韓國、德國、匈牙利和土耳其也參與了2036奧運會的申辦。國際奧委會主席高雲芝（Kirsty Coventry，內地又譯考文垂）表示，無論奧運會在何處舉辦，有一點絕不改變「運動員必須始終處於我們一切工作的核心。」