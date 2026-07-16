歐盟9國促削減對國際奧委會等體育機構資助　不滿俄禁賽令獲解除

愛沙尼亞文化部7月14日說，9個歐盟成員國已要求歐盟削減對國際奧委會（IOC）等體育機構的資助，因為這些機構允許俄羅斯和白羅斯運動員重返賽場。



路透社報道，這份提案已提交給歐盟負責代際公平、青年、文化和體育事務的專員米卡萊夫（Glenn Micallef），目標對象包括國際奧委會、世界泳聯（World Aquatics）和國際劍聯（FIE）等主要機構。

提出提案的國家有愛沙尼亞、丹麥、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞和瑞典。

2025年7月16日，比利時布魯塞爾，歐盟旗幟在歐盟委員會總部外飄揚。（Reuters）

此舉標誌着歐盟成員國迄今為止最強有力的集體行動，旨在利用歐盟的財政影響力，就俄羅斯和白羅斯運動員重返賽場一事向國際體育機構施壓。這為2028年洛杉磯奧運會前歐洲各國政府與奧林匹克運動之間可能出現的對峙埋下伏筆。

國際奧委會執委會7日暫時解除對俄羅斯奧委會的禁賽令，稱運動員不應為其政府的行為負責。

上述9個國家呼籲將相關管理機構排除在歐盟支持教育、培訓、青年和體育的Erasmus+計劃以及其他財政支持計劃之外。

2026年7月8日，俄羅斯國旗、奧林匹克旗和俄羅斯奧委會會旗在位於俄羅斯莫斯科的奧委會總部飄揚。 （Reuters）

他們在信中寫道：「尊重人權、法治以及各國間的和平關係是國際體育和奧林匹克運動的核心原則之一。」

他們說，允許俄羅斯和白羅斯運動員重返賽場，忽視了烏克蘭運動員無法在同等安全的條件下訓練的現實處境。

文章獲《聯合早報》授權轉載

