洛杉磯奧運會門票4月9日開售　抽籤中選者連足球賽最多可買24張

洛杉磯奧組委周一（30日）宣布，2028年洛杉磯奧運會門票將於4月9日正式公開發售。



根據洛杉磯奧組委公布的票務安排，自3月31日起至4月7日，已完成洛杉磯奧運會門票抽籤註冊的用戶將陸續收到電子郵件通知。其中，符合條件的洛杉磯和奧克拉荷馬地區居民，將於3月31日至4月4日分批收到預售通知；4月7日，參與門票抽籤的其餘註冊用戶中，被隨機抽中的觀眾將收到首輪購票通知。

洛杉磯奧組委30日宣佈，2028年洛杉磯奧運會門票將於4月9日面向公眾發售。（Getty images）

洛杉磯奧組委首席執行官Reynold Hoover表示，組委會對全球範圍內高漲的觀賽熱情感到振奮，並期待更多人參與這一歷史性體育盛會。

據了解，門票銷售將按票價類別進行，具體座位則將在臨近奧運會時分配，這也是奧運會和殘奧會票務銷售的通行做法。在購票數量方面，獲得購票資格的觀眾最多可購買12張奧運會賽事門票，此外還可額外購買最多12張足球比賽門票。開幕式和閉幕式門票每人限購4張，將計入奧運賽事門票總額度。根據安排，本輪門票銷售將覆蓋全部比賽項目，包括開幕式和閉幕式。

根據洛杉磯奧組委公布的票務安排，自3月31日起至4月7日，已完成洛杉磯奧運會門票抽籤註冊的用戶將陸續收到電子郵件通知。（Facebook@LA28）

此外，未能在此次當地居民預售或首輪售票中獲得購票資格的註冊用戶，將自動進入未來輪次的門票抽籤。洛杉磯殘奧會門票計劃於2027年開始銷售。

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