國際奧委會解除限制　白羅斯運動員可參加洛杉磯奧運會

國際奧委會周四（5月7日）發布聲明，宣布解除對白羅斯運動員的所有限制，為他們回歸國際賽場鋪平道路，其中包括參加2028年洛杉磯奧運會的資格賽。



自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際奧委會曾建議禁止俄羅斯和白羅斯的運動員及官員參加體育賽事。白羅斯曾被用作俄羅斯入侵烏克蘭的集結地。

2024年8月11日，美國著名影星湯告魯斯（Tom Cruise）在巴黎奧運閉幕禮上代表下屆主辦城市洛杉磯接過奧運會旗。（Reuters)

國際奧委會說：「國際奧委會執委會不再建議對白羅斯運動員（包括團體隊）參加由國際單項體育聯合會及國際體育賽事組織者主辦的比賽，設定任何限制。」

這意味着白羅斯選手現在可以自由地在他們旗幟和國歌下參加比賽，包括團體項目。他們還可以參加今年晚些時候舉行的所有2028年洛杉磯奧運會預選賽。

相比之下，在2024年巴黎奧運會和2026年米蘭—科爾蒂納冬奧會上，僅有極少數俄羅斯和白羅斯運動員獲准參賽，且僅限個人項目，並以不代表國旗的「中立運動員」身份出戰。

2026年2月3日，意大利科爾蒂納丹佩佐，圖為米蘭-科爾蒂納冬季奧運會的選手村，圖為選手村外的奧運五環標誌。（Reuters）

俄羅斯仍被排除在外

國際奧委會明確表示，此次解除限制並不適用於俄羅斯運動員。儘管目前禁令依舊，外界猜測他們未來幾個月可能會對俄羅斯做出類似決定。

國際奧委會說：「涉及俄羅斯奧委會的情況與白羅斯國家奧委會的情況不同。白羅斯奧委會信譽良好，並符合奧林匹克憲章的規定。」

俄羅斯奧委會在2023年10月被暫停資格，原因是在俄羅斯入侵後，這個委員會承認位於俄羅斯佔領的烏克蘭地區（盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和扎波羅熱）等地區的奧林匹克理事會。國際奧委會當時表示，此舉違反奧林匹克憲章並侵犯烏克蘭奧委會的領土完整。

圖為2026年2月17日，烏克蘭敖德薩（Odesa）有建築物遭俄羅斯無人機攻擊。 （Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

