白羅斯26歲模特兒遭誘騙至緬甸亡 傳遭摘器官 法院判5人囚21年
撰文：李健民
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白羅斯模特兒薇拉·克拉夫特索娃（Vera Kravtsova）遭誘騙至緬甸詐騙園區後身亡，據緬甸傳媒10月6日報道，仰光市敏加拉當紐（Mingala Taungnyunt）法院根據《打擊人口拐賣法》第38(a)條，對5名涉案的緬甸公民判處各21年有期徒刑。
五名涉嫌誘騙招募薇拉的被告人，分別為覺圖（又名佐覺圖）、辛敏吞、耶林吞（又名哥耶）、尼尼特、以及瑪南榜紅（又名索菲亞、Li Li、靜靜）。
遇害的白羅斯模特兒為26歲的薇拉，曾是選秀節目選手，兼歌手及模特兒，常在社交媒體分享旅行及生活內容。
她於2025年9月上旬在網上看到高薪兼職模特兒的工作邀請後前往泰國曼谷，並於20日乘坐航班飛往緬甸仰光。泰國移民局通過生物識別數據庫及機場閉路電視錄影確認，她獨自通過海關，全程並沒有他人強迫和陪同跡象，抵達仰光後便與家人失去聯絡。
薇拉抵達仰光後遭帶往緬甸北部或泰緬邊境的電騙園區，被迫從事「愛情詐騙」，在交友平台尋找外國男性作目標，誘騙投資加密貨幣或賭場。她需要完成每日目標，否則會遭到毆打。
家人收不明訊息指「器官摘除」
據《太陽報》報道，薇拉的家人之後獲告知薇拉身亡的消息，他們收到勒索訊息，要求支付約50萬美元（約392萬港元）贖回遺體或骨灰。
他們拒絕支付，不久後有不明人士再發訊息通知他們，指薇拉「被賣給一個器官販賣組織，她的器官被摘除，遺體也已火化了。」
白羅斯外交部新聞處（Press Office of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus）確認有本國女性公民失聯，並啟動協助調查程序。
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