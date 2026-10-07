梅根售豪華朱古力禮盒惹批　白金漢宮同期出平100英鎊聖誕倒數曆

英國卸任王室公職的哈里王子之妻梅根（Meghan Markle）推出售價148美元（約112英鎊）的豪華朱古力倒數曆，被兩名英國牧師批評定價過高，建議改買8美元的慈善朱古力曆，卻遭梅根粉絲在網上惡意圍剿。同期，白金漢宮透過皇家收藏信託推出12英鎊的朱古力倒數曆，較梅根版本便宜100英鎊。



現年45歲的梅根與洛杉磯朱古力商Compartés合作推出「As Ever」倒數曆，內含24粒朱古力。

倫敦大學牧師弗倫奇（Rev. Daniel French）在社交媒體發文，呼籲信眾及網民考慮Meaningful Chocolate Company的8美元基督教倒數曆，該產品包含公平貿易朱古力、聖誕故事及活動小冊子，並支持麻風病救援使命。

倫敦大學牧師弗倫奇（Rev. Daniel French）在社交媒體發文，建議自己的「粉絲」考慮Meaningful Chocolate Company與Leprosy Mission合作的8美元基督教倒數曆，該產品包含公平貿易朱古力、聖誕故事及活動小冊子，並支持麻風病救援使命。（Leprosy Mission）

帖文引來大批「Sussex Squad」粉絲攻擊，有人罵他「邪惡」、「撒旦之子」。倫敦西南部牧師菲利普斯（Father Chris Phillips）在X上聲援弗倫奇，隨後亦遭辱罵，最終鎖定帳戶並封鎖部分梅根支持者。

白金漢宮的12英鎊倒數曆內含24粒朱古力，包裝以白金漢宮、溫莎城堡及荷里路德宮為插畫，並有戴上王冠的聖誕樹及英國國旗。

白金漢宮另推出售價25英鎊起的可重用倒數曆，內有24個空格供買家自行填充。

梅根的版本包裝印有她與哈里居住六年的1,100萬英鎊加州豪宅草圖，已告售罄。