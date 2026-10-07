韓國中餐館遭闖入塗鴉破壞　國際刑警組織批紅色通緝令

韓國京畿道城南市一間店名和中國國家主席習近平姓名的韓文譯音相同的中式餐廳深夜遭4人闖入大肆破壞、餐館招牌的「習近平」字樣被塗黑後，韓國京畿南部警察廳10月6日表示，涉案4名中國籍疑犯均已被簽發拘留令，其中3人已被國際刑警組織發紅色通緝令，另1人正在履行紅通申請程序。



根據當地傳媒報道和警方表示，事發於9月24日凌晨2時40分左右，4名中國人闖入該中餐館大肆破壞，作案持續約一小時。

他們闖入餐館大肆破壞，餐館招牌的「習近平」字樣被塗黑，店內各處被噴漆，廚房內的食材被噴殺蟲水，店內的地板和電腦也被用鐵鎚破壞。

當地警方認為，案件為有預謀犯罪。4名疑犯此前均不曾訪問韓國，但8月底至9月中旬分兩批以旅遊簽證入境。經調查，4人在首爾某家小旅館住宿並準備作案。

韓國京畿道城南市一家店名和國家主席習近平姓名的韓文譯音相同的中式餐廳，近日遭四名中國人闖入破壞。（韓國SBS新聞畫面）

4名疑犯犯案時都戴上口罩和帽子，犯案後一同乘的士返回首爾住處收拾行李，隨即前往仁川國際機場，乘坐當日上午的航班飛回煙台、上海等地。

店主向警方表示，八年前就開始用這個名字經營餐廳，但幾個月前開始不斷有人打電話或上門抗議店名。

事實上，兩個月前就有人向餐廳招牌噴黑漆後逃離，當時警察也接到店主的報案。韓國警方已透過國際刑警組織對其中3人發出紅色通緝令，並正就另1人推進通緝程序，全力追捕這4名已逃回中國的疑犯。