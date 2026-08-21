被辱的韓國是時候「獨立自主」了！李在明如何選？

太長時間媒體的聚焦都在中東。最近圍繞朝鮮半島閃現出一絲不同的信號值得注意。特朗普削減美韓演習規模，進一步激化了美韓矛盾，韓國總統李在明要求任期內收回戰時指揮權之後，他在首爾接待了來自中國外長王毅。



8月18日，李在明在國務會議上表示，要在2030年任期結束前，從美軍手裏收回戰時指揮權。這是半個月裏，他第二次提到這件事，上一次是他在怒斥駐韓美軍不肯移交軍營用地時，要求國防部制定收回戰時指揮權的路線圖，這一次他給這個路線圖設下了期限。

大背景就是特朗普剛剛下令，縮減美韓「乙支自由護盾」演習的規模，而美軍突然宣佈取消第二階段科目，提前6天結束演習；這個消息，美軍沒有跟韓軍商量，也沒有事先通知韓軍。

2025年8月27日，來自美國陸軍第2步兵師的士兵，在韓國參加渡河演習，也是美韓「乙支自由之盾」（Ulchi Freedom Shield）演習的一部份。 （Getty Images）

特朗普的行為，擺明瞭就是不把韓國當回事。而就在這個當下，8月19日，中國王毅外長抵達首爾，同韓國外長趙顯舉行會談。次日，李在明在青瓦台會見王毅。這是時隔約5年後，王毅外長再次正式訪韓。美韓關係出現變故的節骨眼上，中國外長到了，這多少有點耐人尋味。

這其中還夾雜，特朗普提出要跟朝方領導人會晤。他已經要求白宮和美國國務院官員安排這件事，並且宣稱「朝方已經回應了」；但平壤方面給出的資訊是，「不知道這件事」。 而朝鮮這邊，金與正還就美韓縮減聯合軍演表態：「即便美韓兩國經常強調聯合軍事演習的防禦性質，包括這次減少演習規模，也改變不了其挑釁性和攻擊性本質。」多少可以說，特朗普的熱臉遇到了冷屁股。

半島整個地方，美韓、中韓、朝韓、美朝，各種關係交錯在一起，牽一髮而動全身，任何風吹草動都會產生聯動效應。

2026年8月20日，韓國首爾，圖為王毅會晤韓國安保室長魏聖洛。（新華社）

認真觀察王毅此行，他在接受採訪時說了這麼一段話：中韓兩國是「永遠的友好近鄰、持久的合作夥伴」，韓國的最大優勢是「近水樓台先得月」。「近水樓台先得月」的表述，王毅外長用了兩次，一次是正式會晤、一次是面對記者採訪。

華盛頓給韓國設計的地緣戰略中，和中國「近水樓台」是韓國的所謂「威脅」，但王毅鼓勵韓國，從積極的方面來看待，從自己的利益出發，「近水樓台」可以「先得月」。如何「先得月」，王毅外長給出的建議是：獨立自主。他的原話是：希望韓方「獨立自主、並行不悖」發展對外關係。這是王毅此行最有分量的表態，也是給韓國劃出的重點。

對於韓國來說，「獨立自主」這四個字，確實非常沉重。韓國是一個主權不完整的國家，「戰時指揮權」在美軍手裏，就是「不完整」的最有力證據。中方提出這個建議，不會針對任何協力廠商，但在韓國當前的外交環境下，客觀上也是對韓方的一些鼓勵，特別是在收回戰時指揮權，以及對待美國地緣戰略等問題上，韓國應該認真考慮一下自己的利益。

美軍通過「戰時指揮權」控制了韓國的國防，華爾街資本控制著韓國財閥、FBI通過司法合作影響着韓國檢察官體系，韓國想要「獨立自主」，戰時指揮權只是一小步。但是韓國想要真正的「獨立自主」，擺脫美國只是開始，真正的考驗是擺脫美國後，韓國應該如何發展。這條路對韓國來說不容易，但韓國必須走。獨立不容易，但是不獨立，遲早要被美軍拖進更大的麻煩。李在明看到了這一點，所以他必須要在任期內收回戰時指揮權。

在這個時候，中方需要給韓國加把勁，王毅說的「獨立自主、並行不悖」，就是告訴韓國，不應該被迫在中美之間選邊站，也不應該因為對美關係而損害對華關係，在中美競爭格局下，「獨立自主」是一種稀缺的戰略資源。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

特朗普下令削減美韓演習規模、又提議和平壤方面會晤，都沒有跟韓方事先通氣，而他的目的，也不是為了半島局勢向好，而是處於個人的政治目的。他攪亂了中東局勢後，覺得那裏撈不到多少政治油水，又開始將目光對準了東北亞。王毅這次前往韓國，就是把東北亞局勢的這本賬，攤在桌面讓，讓韓國自己看、自己選。

地緣格局確實在洗牌，中國正在給地區國家一個選擇的機會，讓他們在新的格局裏，重新找到自己的定位：日本選擇了危險的右翼路線，走「新型軍國主義」道路，又要賭國運了；平壤方面放棄了「南北統一」敘事，雖然將韓國視為「敵國」，但「先軍主義」多少有在調整，轉向經濟建設。現在，輪到韓國做選擇了。