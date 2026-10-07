黃仁勳女婿兩年躍升Nvidia副總裁　掌英偉達AI基建

英偉達（Nvidia，台灣稱輝達）行政總裁黃仁勳女婿卡普雷茲（Nico Caprez）入職不足兩年，於今年1月跳過高級總監職級直接晉升為副總裁，現負責全球AI基建增長業務，並參與推動以英偉達GPU作抵押的AI運算融資平台，目標動員逾5,000億美元資金。



科技媒體《The Information》報道，35歲的卡普雷茲現任英偉達全球AI基建增長副總裁，負責數據中心相關業務，包括專為AI訓練及推理而設的「Neocloud」服務，並參與推動以英偉達圖形處理器（GPU）作抵押的信用擔保及貸款計劃。

該融資平台8月10日公布，英偉達與Apollo、BlackRock、Blackstone、Brookfield、Goldman Sachs及KKR六間機構簽署諒解備忘錄，成立獨立AI運算融資平台，目標動員逾5,000億美元第三方資本，為AI實驗室、企業及AI雲服務商提供算力融資渠道。

黃仁勳當時稱，英偉達「從製造晶片開始，現正協助創造一種全新、可投資的生產性基建：AI工廠」，強調「在AI領域，算力就是收入」。

卡普雷茲背景獨特，曾是瑞士國家高山滑雪隊成員，在倫敦商學院攻讀碩士時與黃仁勳長女黃敏珊（Madison Huang）相識。

黃敏珊本身於今年3月獲任命為「物理AI」產品市場高級總監。兩人於9月結婚。三星電子會長李在鎔9月28日在紐約獲頒范弗利特獎（Van Fleet Award）致詞時，在台上透露，Madison Huang剛於頒獎禮前完婚。在紐約獲頒范弗利特獎時，

黃敏珊在頒獎禮前兩日結婚，又稱自己女兒的英文名也叫Madison。黃仁勳及英偉達均未就婚事發表官方聲明。在紐約獲頒范弗利特獎（Van Fleet Award）致詞時，透露Madison Huang剛於頒獎禮前完婚

2026年9月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）在美國加州舉行的Dreamforce 2026高峰會上發表演講。（Reuters）

業界對卡普雷茲評價正面。美國交易平台OneChronos行政總裁利特爾佩奇（Kelly Littlepage）稱他「能迅速掌握複雜問題的本質」；Brookfield Asset Management AI基建主管拉希德（Sikander Rashid）指他善於在高壓對話中適時說笑緩和氣氛。

卡普雷茲過往長期保持低調，極少接受媒體訪問，但近期增加公開露面，並在LinkedIn發文稱「AI已成為不可或缺的基建」，形容「英偉達晶片是可融資資產」。

英偉達8月26日公布截至7月26日的2027財年第二季度業績，數據中心收入達890億美元，按年升117%，佔總收入962億美元的九成以上。