黃仁勳受訪突自爆Gay遇？　坦承曾「嘴對嘴」親吻三星男員工

英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）9月28日參加一個晚宴時為炒熱現場氣氛，居然語出驚人，自爆自己曾在韓國與男人「嘴對嘴親吻」。黃仁勳隨即火速澄清自己是個「直男」，只是因為十幾杯「燒酒炸彈」下肚後，變得毫不在意。



綜合韓媒報道，黃仁勳日前參加紐約「韓國協會」（Korea Society）的年度晚宴，為改變現場嚴肅拘謹的氣氛，他竟然在台上突然自爆：「我說件不太得體的事，我只在韓國被男人嘴對嘴親吻過。」語畢，現場群眾哄堂大笑，而主持人則當場愣住。

之後，主持人「抽水」說：「Lori（黃仁勳太太）剛才的眼神就像在說：『我也不清楚話題為何如此發展…』」令現場再度充滿笑聲。此時，黃仁勳很快再拿起麥克風，強調自己是「直男」，並透露親吻對象是一個名字叫Jay的三星男員工。

黃仁勳其後解釋道：「當你喝了十幾杯的燒酒炸彈（燒酒套啤酒），你大概也不會介意親男人的嘴了！」這再度讓主持人與現場群眾大笑一番。最後，主持人搞笑稱：「難怪你在首爾那麼受歡迎！」黃仁勳則回應：「我有不少粉絲來自三星供應鏈！」

這次突如其來的語出驚人，或許多少解釋了這位英偉達CEO近年為何成為媒體寵兒，也不得不佩服其炒熱氣氛與受訪的「功力」。