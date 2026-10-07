哈馬斯突襲三周年　以色列多地悼念　遇難者家屬呼籲問責

以色列全國逾400處地點10月7日舉行儀式、紀念活動及抗議，悼念哈馬斯突襲三周年。2023年當日，哈馬斯武裝分子襲擊加沙邊境社區，造成約1200人死亡、251人被擄往加沙。



2026年10月，以色列特拉維夫一個海灘上設裝置藝術，以紀念在2023年10月7日哈馬斯襲擊下的喪生者，從高空可見出現「1163遇害，251名人質」的字句（Aviv Atlas/via REUTERS）

紀念活動以全國默哀開始，時間與襲擊發生的上午6時29分同步，遇難者家屬和民間抗議團體、多家公立醫院、地方政府和私營企業均參與。其中，諾瓦音樂節（Nova Festival）遺址（逾370人遇害）及晚上在特拉維夫的全國悼念儀式相繼舉行，後者由前人質沙拉比（Eli Sharabi）主持。

儘管遇害者家屬呼籲問責並要求成立國家調查委員會，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）三年來一直拒絕。他於5日曾表示：「即使在戰爭爆發三年後，以色列比以往任何時候都更加強大。」

2026年9月24日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在聯合國大會發表演說。（Reuters）

內塔尼亞胡宣稱已擊斃當時突襲以色列的4000名武裝分子，揚言「將消滅他們所有人」。據巴勒斯坦衛生部統計，加沙戰事已造成逾7.4萬人死亡。

該悼念活動距離以色列10月27日大選已不足三周，襲擊問責已成為核心議題，內塔尼亞胡主要政敵、反對黨「Yashar」領袖艾森科特（Gadi Eisenkot）斥責道：「內塔尼亞胡比任何人都清楚為何要逃避真相，為何要掩蓋真相。」