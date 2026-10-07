哈馬斯襲擊3周年　以色列人創傷未癒　獲釋人質：如過雙重生活

3年前的10月7日，哈馬斯對以色列諾瓦音樂節發動襲擊，擄走多人，在事件3周年之際，倖存者及痛失親人者仍在創傷中掙扎，以色列全國約四成人出現創傷後壓力、抑鬱或焦慮症狀，社會就襲擊責任與社區重建激烈爭論，亦成為當地大選前政治角力焦點。



2023年10月7日，哈馬斯越境突襲以色列南部，造成1,209人喪生、251人被擄往加沙，這是以色列史上最血腥的一天。據《衛報》（The Guardian）周二報道，曾被哈馬斯囚484天的人質西格爾（Keith Siegel）憶述，獲釋至今仍過着「雙重生活」，時光彷彿重回加沙囚禁歲月，「我有時在這裏，有時則在加沙。要用言語描述那裏的情形，實在非常困難」；妻子艾薇娃（Aviva Siegel）坦言周年將至「只想痛哭」，並著書記述經歷。

↓ Aviva Siegel著書記錄她的人質經歷 ↓

兩人決定不返回同遭重創的家園卡法阿扎（Kibbutz Kfar Aza），專注療癒身心；附近另一遭重創的尼爾奧茲（Kibbutz Nir Oz）的居民則面對重建家園抑或保留廢墟作紀念的兩難，紀念委員會兩年來未有定案，或以社區邊界的紀念花園折衷。

國家審計報告發現，全國39%人出現中度或嚴重創傷後壓力、抑鬱或焦慮症狀，約300萬人受影響，惟接受治療者僅增1%，公營系統輪候動輒逾半年；海法大學研究更顯示，84%相關治療師自身出現創傷症狀。

北部居民沙萊夫（Ronen Shalev）一家在諾瓦音樂節慘劇中痛失摯親：妻子不堪哀傷自殺，其子羅伊（Roi Shalev）在音樂節目睹女友遇害並身受重傷，在慘劇發生兩年後不堪重度PTSD折磨輕生；沙萊夫作為父親因而痛失愛子並患上PTSD，他現在四出演講，促以色列社會正視自殺問題。

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝從加沙地帶向以色列發射火箭彈，圖為以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）（Reuters）

襲擊責任爭議延燒至今，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）強烈反對成立獨立調查委員會，被批評者指他憂心揭露自身過失；有喪子父親早前在官方紀念儀式上當場打斷其演說，斥責他疏於防範。以軍其後發動的加沙戰爭已造成逾7.4萬名巴勒斯坦人死亡，包括約2萬名兒童。