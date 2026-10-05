英國綠黨將猶太復國錫安主義認定為種族主義　引起以色列強烈反應

英國左翼綠黨（Green Party）10月4日在年會投票中以1022票贊成、813票反對通過一項動議，將主張猶太復國的錫安主義（Zionism）定義為種族主義，引起英國猶太人團體和以色列政府的強烈反對。該黨在國會下議院擁有5個席位。



綜合外媒報道，綠黨發言人周日稱，這是黨員內部一次嚴肅且影響深遠的辯論。根據這一動議，錫安主義將被「視為與任何其他形式的種族主義無異」，且綠黨支持在歷史上所有的巴勒斯坦土地上，建立一個「統一的民主巴勒斯坦國」。

在具有個人魅力的波蘭斯基（Zack Polanski）的帶領下，綠黨的人氣近年來急劇上升，吸引了許多對中左翼工黨政府在以哈戰爭中立場不滿的選民。

在是次投票前， 3個在英猶太社區團體就在聯名信中警告稱：「這項動議將使綠黨成為記憶中首個採納明顯反猶太主義政治綱領、且在選舉中具有重要分量的英國政黨。」聯名信還警告，這項動議將對所有英國猶太人的安全和福祉產生影響。

圖為英國2023年反以色列遊行，有示威者舉起印有「錫安主義是種族主義」的橫額。(Getty)

以色列外交部斥責這個動議，稱已「遠遠超出了合法政治辯論的範疇」。以色列外交部強調：「英國的每一個政黨，尤其是執政的工黨，都必須明確拒絕這一扭曲的決議。」，外交部已禁止綠黨領導人波蘭斯基 入境。

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）則批評，綠黨的決定是「恥辱」。他在社交媒體平台X上說：「錫安主義是猶太人的民族解放運動，它構成了猶太人在以色列土地上建立國家和民族家園權利的基礎。」