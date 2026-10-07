高市早苗眾議院接受質詢　稱有意構建穩定日中關係

日本首相高市早苗（Takaichi Sanae）10月7日在眾議院全體會議就施政演說接受各黨代表質詢，表示有意構建建設性且穩定的日中關係。



共同網報道，高市早苗稱：「將推進維護國家利益的對話，構建具建設性且穩定的關係。」

關於年內修改安全保障相關三份文件，高市稱「不作預判」，對是否堅持無核三原則未明確表態。關於引進核動力潛艇，她稱「關於潛艇新的動力方式，目前未作任何決定」。

2026年9月22日，日本首相高市早苗在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

關於防衛費規模，高市解釋稱，為加強威懾力和應對能力，「將基於我國的主體性判斷逐步積累」。對於允許美國核武器部署在日本並在突發事態時搭載於日本戰機運用的「核共享」機制，高市強調「作為政府不能容許」。

鑒於伊朗局勢持續緊張，高市表示將降低原油採購對中東地區的依賴。對於美國特朗普政府將國際刑事法院（ICC）院長赤根智子（Akane Tomoko）等人列為制裁對象，高市表示日美外長之間將保持溝通。