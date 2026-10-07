俄羅斯鼠疫實驗室員工「不明肺炎」亡個案　世衛要求進一步說明

俄羅斯西伯利亞地區伊爾庫茨克（Irkutsk）鼠疫防治研究所一名實驗室員工10月2日身亡後，爆出染鼠疫疑雲，官方則指其患上「不明肺炎」，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）10月6日表示，要求俄方提供更多資訊，以查明導致嚴重肺炎的病因。



圖為死者希皮洛娃（Daria Shipilova）。(網上圖片)

在該宗個案中，28歲女員工希皮洛娃（Daria Shipilova）身亡，俄媒之後傳出她工作時打破一個藏有肺鼠疫（pneumonic plague pathogen）活菌試管導致不適的消息，鄰近伊爾庫茨克、同樣位於西伯利亞的布里亞特共和國（Buryatia），當地行政首長齊傑諾夫（Alexei Tsydenov）一度指女子死於鼠疫，爆出鼠疫疑雲，他其後修改說法，指是「可能死於鼠疫」。

俄羅斯衛生部門則堅持指女子是死於「不明肺炎」。俄方10月7日又指，當地沒有爆發疫情風險。

世衛總幹事譚德塞6日在社交網站發文稱，一直與俄羅斯衛生部門保持聯繫，並提供技術支援，世衛已要求俄方提供更多資訊，以查明導致嚴重肺炎的病因、引發公共衛生應對措施的病原體，以及關於有報道指「第二名員工患不明肺炎」的情況。

一些西方媒體10月6日報道，有俄媒報道西伯利亞出現第二宗死亡病例，但未有具體說明是來自哪間俄媒的報道。

路透社指，並未在俄羅斯媒體上找到類似報道，也未發現西伯利亞有第二宗死亡病例的證據，僅在社交媒體上有一些網絡博主講述有關傳言，但未有提供證據。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月6日回應稱，「媒體對此事有大量報道，但其中絕大多數內容都是虛假訊息。」