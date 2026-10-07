麥加協議三國啟動共同防禦　路透社：土耳其料支援軍備和共享情報

巴基斯坦、沙特阿拉伯、土耳其繼8月簽署《麥加共同防務協議》（Mecca Joint Defence Agreement，簡稱麥加協議）後，10月5日同意在沙特部署軍事力量，以履行集體防禦承諾。路透社引述官員報道，土耳其向沙特提供以防禦和技術為主的支援，以協助其對抗也門胡塞武裝（Houthis）。



2026年10月5日，土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）在利雅得出席「麥加防務聯盟」（Mecca Defence Alliance）的會議。 （Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

報道引述一位匿名土耳其官員表示，預計提供的支援僅限於軍事裝備、情報共享和武器系統，他稱迄今為止，該聯盟尚未進行其他形式的軍事部署。

官員表示，鑑於土耳其議會尚未正式批准《麥加共同防務協議》，土耳其目前向沙特提供的支持主要基於雙邊合作形式，一旦協議獲正式批准，支援規模和性質將擴大。

報道又引述另一位知情美國官員表示，土耳其迄今決定提供的支援主要屬於防禦性質，包括戰略規劃支援和後勤協助，援助內容涵蓋無人機操作人員、協助改善防禦措施，以及情報、監視與偵察支援。

2026年10月5日，沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）在利雅得出席「麥加防務聯盟」（Mecca Defence Alliance）的會議。 （Saudi Press Agency/Handout via REUTERS）

沙特、土耳其和巴基斯坦三國8月7日簽署《麥加共同防務協議》。協議規定，對三國中任何一國的武裝攻擊，都將被視為對三國全體的攻擊。9月25日，三國軍方領導人在利雅得舉行會晤，譴責也門胡塞武裝對沙特的襲擊。

三國代表10月5日在沙特首都利雅得舉行緊急會議。根據三國發布的聯合聲明，三國決定立即履行共同防禦承諾，採取必要措施，確保三國商定的軍事力量按照核准的安排和各締約國國內法律，迅速部署至沙特，從而提升戰備狀態、軍事一體化水平，增強共同應對和抵禦威脅的能力。