黃仁勳化身MJ演唱《Jam》AI片瘋傳　馬斯克轉發調侃RAM貴

一段把英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）變成已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）的人工智能（AI）換臉影片在網上瘋傳。特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）轉發影片並調侃：「這就是RAM這麼貴的原因。」



包括中國及外國傳媒報道，影片由Bilibili創作者「王與也行」10月4日發布，長1分26秒，使用米高積遜1992年布加勒斯特演唱會《Jam》片段，將黃仁勳換臉，表演包含CUDA、算力、數據中心及晶片訂單等改編歌詞的歌曲。

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台下觀眾被換成OpenAI的阿爾特曼（Sam Altman）、AMD的蘇姿丰（Lisa Su）、蘋果的庫克（Tim Cook）、DeepSeek創辦人梁文鋒等科技界大佬，微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）更被描繪成興奮暈倒，由工作人員用擔架抬走。

影片10月5日被轉發至X後迅速爆紅，截至出稿前，瀏覽量560多萬，點讚2.9萬，轉發逾4,000次。

馬斯克在帖文下留言：「這就是RAM這麼貴的原因」，並附上哭笑表情。

馬斯克此番調侃並非無的放矢。黃仁勳今年3月曾公開表示，當前記憶體供應短缺對英偉達「極好」，因資源緊絀迫使客戶直接選擇最高性能方案，英偉達可憑資金及規模優勢鎖定大量供應。他更向供應商稱：「儘管建DRAM廠，你們生產多少，我就用多少。」6月他警告全球記憶體短缺可能「持續數年」。

市場研究機構TrendForce數據顯示，2026年記憶體合約價連續四個季度上漲，其中PC DRAM第一季按季升逾100%，創歷史紀錄。隨着科技巨頭爭相興建AI運算中心，記憶體需求爆炸，價格升勢已傳導至個人電腦及智能手機等終端產品。

影片在微博亦成熱話，有網民戲稱黃仁勳為「GPU之王」，可真正舉行世界巡迴演唱會；亦有人建議下次為馬斯克製作AI換臉影片。英偉達暫未回應。