韓男足亞運奪金後炫耀免兵役更重要遭炎上　政府考慮取消免役特例

名古屋亞運已曲終人散，惟圍繞韓國男子足球隊的爭議卻在不斷發酵。韓國隊10月3日在決賽中以1:0擊敗日本隊奪得金牌，意味全隊球員都將獲得豁免服兵役。隊中四名球員賽後用不同的方法表示興奮之情，其中隊長李期奕（Lee Gi-hyuk）以「我不用去當兵了」結束專訪；中場梁民革（Yang Min-hyeok）更直言亞運獎牌並不重要，他是抱着（贏得金牌）可以免服兵役這個目標去參賽的。這些言論在韓國國內遭到狠批，體育部長7日表示，政府將重新檢視豁免兵役政策。



據《韓國先驅報》報道，效力江原FC，26歲的後衛李期奕在賽後受訪時笑着舉起金牌表示：「我不用去服兵役了。」

李期奕難掩不用服兵役的興奮：

李期奕還指出，他感覺「如釋重負」，因為如果韓國隊未能獲得亞運金牌，他原本將在亞運會結束後九天就要入伍。

效力英超托定咸熱刺，20歲的梁民革賽後坦承：「獎牌或獎盃並不重要」，此番言論引發了更多批評。

他表示：「因為可以獲得豁免服兵役的獎勵，所以我只專注於這個目標。」

效力英超紐卡素，19歲的中場球員朴昇洙（Park Seung-soo）上傳了一張戴上退伍軍帽的自拍照，這種帽子通常是士兵服役完畢時戴的。朴昇洙在本屆賽事中僅後備上陣三次，總共只踢了16分鐘。

崔祐鎮的慶祝影片遭到猛烈抨擊：

效力全北現代，22歲的左後衛崔祐鎮（Choi Woo-jin）也因發布一段影片而受到抨擊。影片中，他似乎一跛一跛地走向鏡頭，然後脫下一隻鞋，鞋裏滑出一枚金牌。

部份網民認為他的行為讓人聯想到近期在非軍事區附近兩宗地雷爆炸事件中受傷的士兵，但崔祐鎮否認了這種解讀，並表示他只是在模仿一個在海外流傳的迷因。

最終，這四名球員都發表了道歉聲明，但並未能平息爭議，尤其當是普通民眾，像全球知名的韓國流行音樂組合BTS的成員，都必須完成強制兵役。

文化體育觀光部長官崔輝永7日表示，針對藝術家和運動員的豁免兵役制度「勢必需要收緊」。

他指出：「誠然，該制度確實有助於傑出的藝術家和運動員保持並發展他們的能力，但是，民眾對公平的價值觀以及對兵役的看法已經發生了變化。我同意應該再次對該制度進行全面審查。」

韓國足球隊成員因慶祝豁免服兵役遭炎上：

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大多數韓國男性必須在28歲之前，開始服18至21個月的兵役。然而，自1973年以來，奧運獎牌得主和亞運會金牌得主可以用為期三週的基礎訓練來代替完整的兵役。