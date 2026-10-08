沙特聯軍反擊空襲胡塞武裝82個目標　回應兩機場遭襲釀3死36傷

沙特阿拉伯與也門胡塞武裝的衝突持續升級。沙特民航總局星期三（10月7日）發表聲明說，沙特兩座機場日前遭到胡塞武裝襲擊，共造成三人死亡，另有36人受傷。



聲明說，位於沙特西南部的艾卜哈國際機場（Abha）遭襲造成兩名女子死亡，分別來自摩洛哥和阿爾及利亞，另造成28人受傷。位於首都利雅德的哈立德國王國際機場（King Khalid）遭襲造成一名蘇丹人死亡，另有八人受傷。

聲明還說，兩宗襲擊還造成財產損失。沙特民航總局正協調相關部門評估損失、檢查設施安全，並採取必要措施，保障旅客及民航運行安全。

沙特主導的聯軍星期三晚說，對胡塞武裝發動大規模軍事行動，摧毀了82處軍事目標。

聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki）說，行動是回應胡塞武裝襲擊沙特境內平民和民用設施。他說，相關行為「必將受到懲罰」。

胡塞武裝公布2026年10月5日無人機拍攝的畫面顯示，其在也門拉赫季省巴希亞附近南部沿海公路上對車輛和部隊發動襲擊。（Reuters）

馬利基在聲明中指出，聯軍發動了一次全面軍事行動，摧毀胡塞武裝位於也門薩達、荷台達、焦夫和馬里蔔四省的82處軍事目標。打擊目標包括胡塞武裝彈道導彈所在地、指揮控制中心、通信系統以及人員集結點等。

胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（Yahya Sariya）則稱，過去24小時內，沙特對也門六個省份發動了156次空襲和導彈襲擊。

聲明稱，最新襲擊使本輪局勢升級以來沙特實施的空襲和導彈襲擊總數達到1798次。

胡塞武裝領導人胡塞星期三呼籲土耳其和巴基斯坦不要與沙特一道捲入也門衝突。他在電視台發表講話說，與沙特的談判已經陷入僵局，「無論是談判還是其他努力都沒有奏效」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

