杜拜航空恐襲未遂案　英媒：沙特阿拉伯對事故展開航空安全調查

沙特阿拉伯已就9月30日（上周三）在一架杜拜航空（FlyDubai，又譯迪拜航空）客機上的駕駛艙發生的持刀劫機事件展開航空事故調查。三名知情人士表示，專家正在調查這宗事件對航空安全可能產生的影響，同時阿聯酋方面也在進行另一項獨立的刑事調查。



路透社10月7日引述知情人士報道，沙特阿拉伯已經通知國外相關航空機構，將根據國際規則對FZ1073航班展開安全調查。事發時，航班正在沙特領空內飛行，副駕駛用斧頭襲擊機長。

遇襲的印度籍機師仍在醫院接受治療：

阿聯酋方面已經針對這宗事件展開另一項刑事調查，其總檢察長稱這是一宗「恐怖襲擊」。

以色列方面表示願意參與由沙特主導的航空安全調查，但截至目前尚未獲邀參加。以色列航空事故調查機構負責人告訴路透社，機上172人中幾乎全部是以色列公民。

以色列飛機事故調查局局長瓦克寧（Ofer Vaknin）指：「我們仍在等待沙特方面的通知，邀請我們參與調查。」

2026年9月30日，一架載有乘客的客機抵達以色列特拉維夫附近的本古里安國際機場。這些乘客原本搭乘的是杜拜航空從阿聯酋飛往以色列的航班，該航班在遇到緊急狀況後改道飛往沙特阿拉伯。（Reuters）

沙特與以色列目前沒有外交關係。不過，專家說，這套已有數十年歷史、旨在防止航空事故的國際合作機制被認為大幅降低了發生航空事故的概率，其合作機制可以跨越政治分歧。