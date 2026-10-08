西班牙遭迫遷八旬老婦逝世 馬德里萬人上街悼念
撰文：李健民
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因被發展商驅逐出家園，而成為西班牙房屋示威導火線的老婦瑪麗亞（María del Carmen Abascal），10月7日 在首都馬德里逝世，終年87歲。馬德里租客聯盟（Madrid Tenants' Union）發言人Alicia del Río發表悼念指，「瑪麗亞的不幸逝世，成為了這個國家歷史上的轉捩點。瑪麗亞離世的消息傳出後不久，馬德里約有1萬人上街悼念。
Alicia del Río稱，瑪麗亞的離世還表明投資公司的投機及食租主義（rentierism）奪去了我們夥伴的生命，『但她將永遠活在我們的記憶裏』。」目前，當局尚未公佈瑪麗亞的死因。
瑪麗亞逝世的消息傳出約1小時後，太陽門廣場（Puerta del Sol）上的人群齊聲發出了驚愕的嘆息，隨後全場默哀一分鐘。另外，馬德里街頭有約莫1萬人進行悼念，當中有部分人高舉標語「羞恥」、「我們都是瑪麗卡門（Maricarmen，其簡稱）」，同時在西班牙國會大廈約500米外，亦有數百人進行示威，並大叫「我們絕不容忍再發生哪怕一次驅逐」、「抗爭將繼續，瑪麗卡門依然活着」等口號。
首相桑切斯（Pedro Sánchez）在社交媒體發文，向瑪麗亞的家人和朋友表達慰問，也向每一位感同身受，為這一離去而悲痛的人致以擁抱。
瑪麗亞的公寓上月被一間投資公司收購，對方試圖把單位租金提高275%，最終瑪麗亞被逐出居住70多年的公寓，隨後引發近50萬人的大規模示威，其後執政社會工人黨（Spanish Socialist Workers' Party）所提出的房屋法案被保守派否決後，隨即引發大選。
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