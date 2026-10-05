西班牙宣布提前大選　房屋法令遭否決　桑切斯定11.29決戰

西班牙首相桑切斯 (Pedro Sanchez) 當地時間周一 (5日)於首相府宣布，將提前一年舉行國會大選，預定於11月29日舉行，表示因保守派否決房屋紓困法案而提前大選決定。



西班牙國會於上周五 (2日) 中，保守派否決桑切斯政府提出的房屋舒緩法案，該法案旨在緩解西班牙住房危機日益增長的壓力。而上月底，馬德里一名87歲殘疾老婦因欠租遭驅逐，事件引發全國約50萬人示威遊行，要求政府採取行動解決住房危機，從而觸發桑切斯提前大選。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）將提前一年，於11月29日舉行大選（Reuters）

桑切斯表示，政府需要重新獲得民衆支持，以進行必要的改革，使公民能夠減少這些不平等現象。

國會最大反對黨人民黨 （People's Party）表示歡迎提前大選的決定，表示西班牙人終於有機會「重建我們的國家」。