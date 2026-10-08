美國F-35零件誤運香港事件　彭博：UPS員工漏看警告電郵引致

美媒9月19日披露原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港，其後被中國獲得。彭博10月8日引述消息人士指，事件起因為美國速遞公司UPS的一名員工錯過了一封要求貨物不得途經某些地區或​​國家的警告電郵，導致零件錯誤經由香港轉運。



消息人士稱，涉事的F-35戰機座艙蓋及武器艙門，原本計劃從澳洲，經韓國和台灣運往美國加州三藩市。由於發貨延誤，UPS其後為加快送達而採用加急運送路線，但負責的員工漏看一封重要的警告電郵。

2026年9月2日，美國海軍航空母艦「林肯號」結束中東的長期部署後，駛向泰國春武里府的林查班港，準備靠岸休整。圖為該艦甲板上的F-35「閃電II」戰機（F-35 Lightning II Aircraft）及其他戰機。（Reuters）

該電郵由為F-35製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）提供服務的貨運代理公司DSV發出，當中列明據美國《國際武器貿易條例》，軍備及相關零件等敏感貨物不能經由部份國家或地區運送，當中包括香港。

報道指，美國《國際武器貿易條例》目的是防止敏感的武器技術落入美國認定的對手手上。

2026年7月 日，美國紐約市，一隊F-35戰機在飛行表演期間沿著哈德遜河飛行。（Getty）

彭博社稱，DSV發言人和UPS發言人均拒絕對有關消息置評。

美國防部上月表示，正致力追回貨物及調查事件詳情，將採取措施防止類似事件再發生；北京方面早前就指不了解有關情況，香港特區政府發言人則表示不評論個別事件。