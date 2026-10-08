美國F-35零件誤運香港事件 彭博：UPS員工漏看警告電郵引致
撰文：劉耀洋
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美媒9月19日披露原計劃運往美國進行維修的F-35戰機零件，被意外轉運至香港，其後被中國獲得。彭博10月8日引述消息人士指，事件起因為美國速遞公司UPS的一名員工錯過了一封要求貨物不得途經某些地區或國家的警告電郵，導致零件錯誤經由香港轉運。
消息人士稱，涉事的F-35戰機座艙蓋及武器艙門，原本計劃從澳洲，經韓國和台灣運往美國加州三藩市。由於發貨延誤，UPS其後為加快送達而採用加急運送路線，但負責的員工漏看一封重要的警告電郵。
該電郵由為F-35製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德馬丁）提供服務的貨運代理公司DSV發出，當中列明據美國《國際武器貿易條例》，軍備及相關零件等敏感貨物不能經由部份國家或地區運送，當中包括香港。
報道指，美國《國際武器貿易條例》目的是防止敏感的武器技術落入美國認定的對手手上。
彭博社稱，DSV發言人和UPS發言人均拒絕對有關消息置評。
美國防部上月表示，正致力追回貨物及調查事件詳情，將採取措施防止類似事件再發生；北京方面早前就指不了解有關情況，香港特區政府發言人則表示不評論個別事件。
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