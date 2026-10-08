中美角力丨美財政部首次對美企投資中國敏感技術開罰單

美國財政部10月7日宣布，首次根據針對美國投資中國敏感技術領域的規定，對美國企業處以罰款。財政部部長貝森特（Scott Bessent）表示，這項公告彰顯了該部門致力於透過投資安全措施來維護美國國家安全的決心。



美媒報道，財政部周三稱，美國創投平台Plug and Play Tech Centre的母公司Amidi，2025年4月以近9.25萬美元，投資上海具身智能企業穹徹智能，但未有按規定向華府申報，故處以罰款20萬美元（約157萬港元）。報道指，財政部雖於今年7月已作出處罰，但直至周三才對外公布，罰款金額超過投資額兩倍。

報道又指，此案是「對外投資安全計畫」（Outbound Investment Security Programme）實施以來的首個具體執法案例。該計劃於2025年1月生效，目的是監管美國在中國的AI、半導體和量子運算企業的部分投資。

美國財政部部長貝森特（Scott Bessent）表示，這項公告彰顯了該部門致力於透過投資安全措施來維護美國國家安全的決心。（Reuters）

負責投資安全的助理部長Christopher Pilkerton表示，該計劃旨在應對「受關注國家」在關鍵技術領域的進展，這些進展可能構成國家安全風險。他說：「我們將繼續確保投資者遵守該計劃規定的各項要求。」