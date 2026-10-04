中美罕見達成伊朗共識　德黑蘭下一步怎走？這盤大棋遠沒到終局

這次中美最高層級會晤後，八項共識落地。其中第三條直接點伊朗，字少事大：「伊朗應履行不發展核武器的承諾，任何國家或機構都不得對國際水道徵收通行費。」



兩句話，兩個雷。但真正值得細品的，不是共識本身，而是共識背後，各方心照不宣的底牌。

一、共識簽的是原則，不是給誰遞刀子

先把話說透：中美在原則層面達成一致，不等於在解決路徑上穿同一條褲子。「伊朗不發展核武器」在聯合國安理會決議、《不擴散核武器條約》早就寫死了。中美重申，沒有爭議空間。

但客觀上，這句話給了美國一個體面的台階：你打伊朗的理由是「防核擴散」，現在中美共同確認伊朗應履行承諾，這個理由就被抽走了。台階給得恰到好處，既維護了國際核不擴散體系的權威，又為政治解決留了空間。

2026年9月11日，美軍航母「華盛頓號」（USS George Washington）正在阿拉伯海執行任務，除對伊朗實施海上封鎖，也為途經霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的商船提供掩護。（Reuters）

「不得對國際水道收費」——這句話更有意思。美國視霍爾木茲海峽為海上霸權的標誌性陣地，全球近三成石油海運走這裏，美元綁定能源的底層邏輯繫於此。伊朗一旦收費成功，等於宣告美國連自己「管轄」下的航道都守不住。所以美國反對收費，沒有商量餘地。

中國為什麼也簽這一條？因為中國是全球第一大貿易國，供應鏈暢通是命根子。收費若成普遍現象，人人效仿，總體利益受損。但注意一個細節：收費是對所有人收費，成本最終可以轉嫁到全球消費者頭上。對中國而言，這件事重要，但不緊急。簽這一條，更多是給美國政治支撐，換取戰略層面的其他共識。這是大國博弈的交換藝術。

但諷刺的是，今年7月，特朗普（Donald Trump，另譯川普）親自宣佈恢復對伊朗海上封鎖，要對通過霍爾木茲海峽的民用船隻收取貨物價值20%的通行費。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）6月還在說：

任何國家都不能對國際水道徵收通行費。

話音未落，自己先收上了。

所以這條共識，中國簽的是「航行自由」原則，美國想簽的是「只許我收、不許你收」的特權。伊朗看得懂，中國更看得懂。共識是框架，不是枷鎖。誰把它當投降書，誰就輸了先手。

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二、伊朗的籌碼，憑什麼因一紙共識就丟掉？

很多人在問：中美都達成共識了，伊朗是不是該收斂了？恰恰相反。伊朗該幹嘛幹嘛。收費是伊朗在極端壓力下為數不多的戰略籌碼，是用地理優勢換取談判空間的核心手段。美國都沒有放棄打擊伊朗，伊朗憑什麼單方面放棄這張牌？中美共識只代表中美共識，不代表伊朗要照做。伊朗是主權國家，有自己的利益判斷。在美國持續軍事威脅的背景下，讓伊朗自廢武功，不符合任何博弈邏輯。

2026年9月23日，伊朗總統佩澤什基安在美國紐約聯合國總部舉行的第81屆聯合國大會上發表演說。（Reuters）

伊朗的策略其實一直很清晰：懸而不發。我有能力封鎖，有能力提高通航成本，但我暫時不全面落地，以此換取美國實質讓步。美國制裁加碼，我就加大軍演頻率、扣查違規船隻、提高海峽通航安全門檻；美國釋放談判善意，我就相應降低對抗級別。始終保持鬥而不破，讓美國打也打不得、和也不甘心，慢慢消耗其戰略耐心。

過去幾個月，伊朗議會通過霍爾木茲海峽收費法案，將舉措法制化；革命衛隊在海峽周邊部署岸基反艦導彈、水雷和快速攻擊快艇，保持實質性航道控制力；通過「抵抗陣線」——也門胡塞武裝、伊拉克什葉派民兵、黎巴嫩真主黨——對美以目標形成多線牽制。這些動作都在持續，不會因為一紙共識就停下來。

更重要的是，伊朗早就看明白了誰是朋友。伊朗駐華大使法茲里7月在北京明確表態：確定海峽服務費的水平和性質時，中國及其他友好國家將獲得「特殊考慮」。什麼叫「特殊考慮」？就是伊朗自己清楚，這條海峽的賬，該跟誰算、跟誰不用算。籌碼丟不丟，不看別人怎麼簽，看自己怎麼活。

三、美國的死局：打不贏，退不起，耗不過

美國在伊朗問題上面臨結構性困境，這不是秘密。

進，意味着發動全面地面戰爭。伊朗擁有160多萬平方公里領土、近9000萬人口和相對完整的工業體系。阿富汗戰爭打了二十年，美國最終灰溜溜撤軍；伊拉克戰爭推翻了薩達姆（Saddam Hussein），美國至今仍在為中東亂局付款。伊朗的體量、縱深和抵抗意志，遠非阿富汗和伊拉克可比。全面地面戰爭，是比阿富汗深十倍的泥潭，美國當前的國力和軍力根本支撐不起。

退，意味着接受戰爭失敗。美國全球霸權信譽將嚴重受損，盟友體系面臨崩塌風險。美元綁定能源的底層邏輯一旦動搖，海上霸權的根基就會鬆動。

所以特朗普政府現在能做的，就是在威脅與退縮之間反覆橫跳，試圖用最小代價換取最大政治收益。但這種策略的可持續性非常有限，因為每一次「橫跳」都在消耗美國的戰略信譽。

有分析指出，未來美國若與伊朗達成停火安排，美伊停火協議的大國保證、伊朗核材料的登記存儲乃至核工業能力的國際監督，中國很可能成為「被美伊兩方都期盼能為爭端解決注入公信力和影響力的一方」。看懂了嗎？美國炸了大半年沒炸出來的局，最後可能要請中國來站台收尾。這就是實力的位置。霸權的黃昏，不是轟然倒塌，是反覆橫跳後的信用清零。

2026年9月28日，伊拉克納傑夫（Najaf）國際機場外有民眾集會，抗議美國對伊朗實施的制裁措施，影響到伊朗和伊拉克之間航班。（Reuters）

四、終局不在談判桌，在抵抗陣線的炮火裏

中美共識釋放了一個信號：全球最大的兩個經濟體，在伊朗問題上找到了某種程度的共同語言。這對穩定全球預期、避免局勢進一步失控，有積極意義。

但這個信號並不意味着問題已經找到解決方案。最終如何解決，取決於中東的綜合博弈：美伊之間的軍事較量、伊朗「抵抗陣線」的持續作戰能力、國際油價對美國國內政治的反噬效應、美國國內選舉的政治壓力。

對伊朗來說，這個時刻絕不能示弱。要繼續與霸權鬥爭，要為爭取自己的權利而鬥爭。只要伊朗扛得住、打得準、拖得下去，戰略時間就站在伊朗這一邊。美國在中東的每一次用力過猛，都是對全球霸權的消耗；以色列的每一次狂轟濫炸，都在培養更深的仇恨、製造更多的抵抗力量。

中美可以達成共識，但共識代替不了鬥爭。伊朗的命運，終究要靠伊朗自己去打出來。妥協是打出來的，不是跪出來的。伊朗只要不示弱、不冒險、不慌張，堅持鬥爭、善於鬥爭，就一定能熬過霸權的最後餘暉，迎來屬於自己的戰略空間。談判桌上拿不到的，炮火裏也未必拿得到；但炮火裏守不住的，談判桌上更守不住。

大國博弈的棋局從來都是複雜的。中美達成共識，是這盤大棋中的一步，但這步棋的後續效應如何演化，還要看各方接下來的實際動作。保持清醒，看清本質，我們繼續觀察。

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【本文轉載自微信公眾號「華山穹劍」。】