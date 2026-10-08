美國邁阿密機場揭發內褲走私10隻活雀案　一名古巴裔男子被捕

美國邁阿密機場日前揭發一宗走私活鳥案件。一名古巴旅客抵達機場時，當地海關人員在檢查期間發現可疑之處，結果在其內褲搜出10隻活生生的雀鳥。



綜合美媒報道，根據取得的聯邦起訴書，美國海關及邊境保護局（CBP）人員10月4日在邁阿密國際機場，發現一名從古巴夏灣拿抵埗的乘客腰部及盆骨位置有「無法解釋的隆起」。經過進一步檢查後，當局在該男旅客衣物下發現10隻活雀。

古巴出生、身為美國合法永久居民的Alberto Hernandez Castillo，周日抵達邁阿密，海關人員安排他接受第二次檢查。根據法庭文件，這名旅客曾簽署海關申報表，表示並無攜帶動物或野生生物入境美國。

最初，海關人員只是搜查男子的手提行李和腰包，並未發現任何違禁品。但在進行例行問話期間，海關人員發現他的衣物下有不尋常隆起，並指男子此時「看似緊張」，遂對其進行搜身。

最終，海關人員在他身上發現6個裝有活雀的透明圓柱形容器，容器以膠紙包裹，藏於縫在其內褲上的黑色暗袋內。

海關人員共在他身上的容器內檢獲10隻雀鳥，初步鑑定為8隻黃臉草雀（yellow-faced grassquit），還有2隻藍色大嘴雀（blue grosbeak）。

當海關人員查問及雀鳥用途時，男子表示雀鳥是用作「個人用途」，但未有進一步說明。當局將起訴他走私貨物入境美國。法庭紀錄建議他以2.5萬美元個人擔保保釋，並將於本月26日再次出庭。