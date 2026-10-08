美國防部令中央司令部備戰　特朗普權衡何時打擊伊朗

美國官員透露，五角大樓數日前指示美國中央司令部完成恢復對伊朗重大作戰行動的準備。指令未包括具體打擊日期，總統特朗普（Donald Trump）亦未作最終決定，但美以消息人士對動武時機評估不一，部分評估認為行動可能在美國中期選舉前發生，甚至早於此前一週的以色列選舉，但亦有以色列官員認為選前直接動武機率較低、選後動手風險反而驟升。



美國新聞網站Axios報道，若恢復重大作戰行動，預計包括大規模轟炸伊朗能源、基建及核目標。

2026年10月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室向記者發表講話。 （Reuters）

消息指，未來三至四週恢復戰爭可能影響中期選舉，部分因油價或因而上升。

五角大樓官員稱：「國防部的工作是制定並向總統呈交軍事選項。」

白宮官員表示，特朗普隨時擁有所有選項，「美國處於非常強勢地位，控制霍爾木茲海峽，伊朗經濟正在崩潰。伊朗已被摧毀，事情將以兩種方式之一發展：容易的方式或艱難的方式。特朗普總統掌握所有籌碼，將做對美國最有利的事。」