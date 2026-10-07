朝鮮駐聯合國語音信箱疑被黑客入侵　變惡搞金正恩錄音3年無人知

美國有線新聞網絡（CNN）6日報道，朝鮮（另稱北韓）常駐聯合國代表團一支使用近30年的官方電話疑似語音信箱遭駭，信箱問候語竟被換成嘲諷朝鮮領導人金正恩和朝鮮饑荒的惡搞內容，而且可能已持續3年，就連代表團人員似乎都不知情。



CNN記者親赴紐約辦公室詢問，並當場撥打電話播放錄音時，一名男性工作人員露出驚訝神情，隨後堅稱「這不是我們的電話號碼」。

這支電話過去29年來一直刊登在聯合國會員名錄，是朝鮮常駐聯合國代表團的聯絡電話。代表團位於紐約曼哈頓中城，也是朝鮮在美國境內唯一的外交據點。

CNN 9月底試圖聯絡朝鮮代表團時發現，撥打這支電話進入語音信箱後，會聽到有人以帶有種族歧視意味、刻意模仿東亞口音的尖細聲音，嘲諷朝鮮長期糧食短缺，還稱若想聯絡金正恩可以留言，或許這樣「很快就會有人有飯吃」。錄音結束後，系統則自動告知語音信箱已滿。

2026年9月6日，朝鮮元山港為驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）舉行服役儀式，朝鮮領袖金正恩出席。（朝中社）

CNN隨後派製作人前往朝鮮代表團辦公室詢問。一名男性工作人員拒絕回答問題，但CNN人員當場撥打這支電話、播放完整語音問候語時，他露出驚訝神情，聽完後聲稱：

這不是我們的電話號碼。

隨即關上門。

數天後，朝鮮副外長於聯合國大會發表演說，代表團公布的演說稿第一頁仍列出同一支電話。聯合國媒體與聯絡組也向CNN證實，這是他們掌握的朝鮮代表團唯一電話。截至CNN 6日刊出報導時，惡搞語音仍未被更換。

目前無法確定是誰動了手腳。美國智庫「亞太戰略中心」（Center for Asia Pacific Strategy，簡稱 CAPS）副主席麥斯威爾（David Maxwell）表示，他2023年11月曾撥打這支電話，當時仍只是正常的系統錄音，告知來電者無法留言。

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資安研究員維戈（Martin Vigo）指出，駭入語音信箱未必需要高深技術。許多人從未更改電信業者設定的預設密碼，有些甚至只是電話號碼末4碼；利用自動撥號服務，也能快速嘗試數千種4位數PIN碼組合。他直言：

只要40美元，如果你使用4位數PIN碼，我百分之百可以進入你的語音信箱。

這支如今遭人惡搞的電話，過去曾是美朝外交重要管道。

由於美國與朝鮮沒有正式外交關係，朝鮮駐聯合國代表團長期扮演「紐約管道」，是華府與平壤少數直接聯絡窗口之一，1994年朝鮮核問題談判期間尤其重要。

美國前國務院官員威特（Joel S. Wit）指出，隨著美朝核談判接連失敗，包括2019年特朗普（Donald Trump，又譯川普）與金正恩峰會破局，這條外交管道的重要性已大不如前。威特形容，如今「紐約管道基本上已經無法運作」，這宗語音信箱遭駭事件，某種程度也反映美朝關係今非昔比。

2026年8月24日，特朗普在社交平台上載自己與朝鮮領導人金正恩的合照，圖為兩人於2019年6月在在朝鮮板門店舉行第二次「特金會」時的合照。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

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