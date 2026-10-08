「安娜貝爾」現身白宮？Michael Dell的夫人遭網民諷整容過度

美國總統特朗普（Donald Trump）10月7日在白宮宣揚其自創的「特朗普帳戶」（Trump Accounts），戴爾科技（Dell Technologies）創辦人戴爾（Michael Dell）與其妻子蘇珊（Susan Dell）到場支持。不過，蘇珊因外貌引發熱議，網民們不僅嘲諷她疑似整容成「海湖莊園臉」（Mar-a-Lago Face），又稱她如同詭娃安娜貝爾（Annabelle）那般嚇人。



特朗普宣揚該帳戶旨在讓符合條件的美國兒童也能參與股市投資，蘇珊在白宮發表演說為該政策背書。戴爾夫婦去年承諾捐贈62.5億美元（約490億港元），用於為全美2500萬兒童設立「特朗普賬戶」。

不過，網民們注意力被蘇珊的容貌吸引，紛紛驚呼「她的眼睛怎麼了」、「太嚇人了」，並形容她的容貌「整過頭」、「如同詭娃安娜貝爾」等，也有人指她整容成「海湖莊園臉」。

整容醫生瑙代里（Shervin Naderi）解釋，所謂「海湖莊園臉」指的是近年美國精英圈興起的審美風潮，特徵為緊緻的下頜線、高聳的顴骨、豐滿的嘴唇與光滑的肌膚，形如「現代貴族面具」。

儘管近年來的照片顯示蘇珊的容貌變化顯著，但她從未對接受整容進行公開表態，亦暫無證據證實她接受過整容。目前，網絡上的猜測和討論仍不斷。