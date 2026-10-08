新加坡外長坦言維持中美兩國信任不易　強調拒絕選邊站隊

新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）10月7日在米爾肯研究所亞洲峰會（Milken Asia Summit）上發表講話，稱中美關係正處於「困難階段」，新加坡同時維持華盛頓與北京的信任是關鍵挑戰，並再次強調拒絕選邊站隊。



維文表示：「對我們而言，這是一個格外敏感、關乎生存的問題。新加坡擁有什麼？我們擁有一個絕佳的地理位置，但除此之外，一切都取決於信任。」

他稱，在大國競爭之際，新加坡尋求保留戰略選擇空間，須讓兩個大國都相信，新加坡仍然能夠發揮作用，但不會充當任何一方的代理人，又坦言堅持這一立場「說起來容易、做起來難」。

2026年10月7日，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）在米爾肯研究所亞洲峰會（Milken Asia Summit）上發表講話。（X@VivianBala）

維文警告，若中美不能解決各自國內問題，全球將繼續動盪不定，而新加坡一旦失去說「不」的能力，資產和投資就會離開。他指，美國去年是新加坡最大外資來源地，投資額352億新元（約2155億港元）。

維文還提到全球約40%貿易經馬六甲海峽和新加坡海峽，並主張通過國際水道是一項權利而非特權。他上月在聯合國大會發言時，亦曾敦促各國反對封鎖霍爾木茲海峽。