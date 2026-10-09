特朗普稱與伊朗談判順利　不會在11月中期選舉前向對方發動襲擊

美國將於11月3日舉行中期選舉，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月8日表示，美方不會在中期選舉前向伊朗發動攻擊，並指兩國目前正進行「富有成效的」會談。



特朗普在社交平台發文表示：「我們正與伊朗進行富有成效的對話。我想向所有人明確指出，儘管伊朗目前經濟和軍事狀況都非常糟糕，封鎖也將持續有效，石油正以破紀錄的數量通過霍爾木茲海峽輸送（僅昨晚就運送了2200萬桶，而且沒有一桶來自伊朗，也沒有一桶流向伊朗！），但在11月3日美國中期選舉之前，我們絕不會攻擊伊朗。伊朗絕對不會擁有核武！」

特朗普稱不會在中期選舉前向伊朗發動襲擊：

2026年10月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，美方不會在11月3日舉行中期選舉前向伊朗發動襲擊，並指兩國目前正進行「富有成效的」會談。（Truthsocial@realDonaldTrump）

據路透社報道，今年2月28日，美國和以色列向伊朗發動空襲為戰事拉開序幕，持續超過7個月的戰爭導致特朗普在國內的支持率不斷下滑，也給力圖在11月中期選舉中保住參眾兩院控制權的共和黨黨友帶來沉重壓力。

路透社益普索最近進行的民調顯示，約60%的美國人，其中包括四分之一的共和黨人，不認可特朗普處理伊朗局勢的方式。這場衝突推高了汽油價格，選民表示，生活成本是他們最關心的議題。

特朗普過去曾多次表示，他預計中期選舉後油價將會下跌，但他始終未提出結束這場戰爭的詳細計劃。

過去數周，伊朗和美國就結束戰爭和重開霍爾木茲海峽交換了多項提議。特朗普早前拒絕了德黑蘭的最新提議。

2026年10月7日，美國德州，總統特朗普（Donald Trump）在聖安東尼奧出席共和黨參議員候選人帕克斯頓（Ken Paxton，不在圖中）舉行的競選集會並發表講話。

伊朗國營媒體8日（周四）引述伊朗原子能組織主席報道，德黑蘭絕不會放棄濃縮鈾活動，也不會交出其鈾庫存。幾日前，美國副總統萬斯（JD Vance）向路透社表示，伊朗必須「切實」削減其濃縮鈾能力。

美國、以色列和西方盟國長期以來一直指責伊朗尋求發展核武器，但伊朗否認了這項指控。