特朗普頒發國家科學獎　馬斯克黃仁勳等4位科企高層獲獎｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月8日（周四）向6位科技公司高層頒發國家科學獎（National Medal of Science）以及國家科技與創新獎（National Medal of Technology and Innovation），這是美國表彰在科學科技領域取得卓越成就和領導才能的最高榮譽。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）、英偉達行政總裁黃仁勳（Jensen Huang）、超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）以及谷歌聯合創辦人布林（Sergey Brin）獲得國家科學獎。



特朗普為黃仁勳和馬斯克頒發國家科學獎：

據白宮發布的聲明，黃仁勳獲得國家科學獎，旨在表揚他在處理器設計和軟件方面的創新，將圖像處理器（GPU）發展成通用算力架構，從而改變了大規模並行計算，並為科學算力和超級智能的突破提供了動力。

馬斯克獲獎的原因是他以非凡的雄心和規模完成了工程成就，推動太空探索、智能系統和通訊等領域的前沿發展，重振了美國的科技領導地位，並開啟了美國製造業的新篇章。

2026年10月8日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）為超微（AMD）行政總裁蘇姿丰（Lisa Su，左）頒發國家科學獎。（Reuters）

蘇姿丰獲獎的原因是表揚她長期在半導體工程和高性能算力扮演的領導地位，通過在處理器架構和基於晶片的集成方面的創新，推動了世界上第一台百億億次級（exascale）超級電腦的誕生，並開闢了算力性能的新領域。

此外，戴爾科技集團的行政總裁戴爾（Michael Dell）與微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）則獲得國家科技與創新獎。