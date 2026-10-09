美國暫停微軟等科企H1-B簽證轉綠卡申請　調查9大學濫用交流簽證

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府10月8日宣布，暫停微軟等多間科技公司持有H1-B簽證的外籍員工申請綠卡的項目，同時對九間頂尖大學涉嫌濫用J-1交換學者簽證展開調查。



據路透社報道，副總統萬斯（JD Vance）在白宮表示：「不幸的是，在美國，沒有任何一間公司比微軟更濫用移民制度。」

2026年10月8日，美國華盛頓，副總統萬斯（JD Vance，左二）在白宮舉行的反詐騙措施新聞發布會上宣布有關H-1B簽證詐騙的聲明。（Reuters）

萬斯指，微軟2025年裁掉了6,000名美國員工，同時卻受惠於獲批6,300份H-1B臨時工作簽證和近3,000份綠卡。

就在同日數小時前，特朗普頒發國家科學獎予包括微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）在內等多位科企高層，表揚他們對美國科技發展的貢獻。

納德拉曾持有H-1B簽證，同樣受到表彰的特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）也曾持有H-1B簽證，而其他三位受表彰的科技界領袖如黃仁勳、蘇姿丰和布林（Sergey Brin）等都是移民。

據報道，根據美國勞工部的數據，微軟是PERM（Program Electronic Review Management，永久勞工認證）申請數量最多的公司。 PERM是大多數基於就業的綠卡申請的必要條件，雇主必須證明僱用外國員工不會損害美國勞工的工資或就業。

微軟在聲明中表示，上個財政年度提交的H-1B簽證申請中，約80%是為了延長或變更現有員工的身份，而非招募新員工。

2025年9月26日，圖為美國H​​-1B簽證申請表和多間美國科技公司的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

勞工部長桑德林（Keith Sonderling）表示，暫停綠卡申請也將涵蓋高知特 (Cognizant）、印孚瑟斯 (Infosys）、塔塔諮詢服務公司 (Tata Consultancy Services）、威普羅 (Wipro）、HCL科技和凱捷（Capgemini）。

桑德林稱：「我們將不再接受任何涉及這些公司的新永久勞工證申請，也不會處理任何待處理的永久勞工證申請。」

他表示，自2009年以來，上述企業已申請近300萬名外國勞工，並獲批超過23萬份H-1B簽證和超過10萬份永久勞工證。

萬斯表示，暫停令將「持續到必要為止」，政府希望這些公司改變招聘方式。他說，一些公司發布無效的招聘廣告，然後以申請人數不足為由，為聘用低薪外國勞工辯護。

萬斯還表示，包括哈佛大學、耶魯大學和史丹福大學在內的九所大學將面對調查，原因是政府指控這些大學濫用交流訪問學者簽證，以壓低美國勞工的薪資水平。

萬斯還表示，包括哈佛大學、耶魯大學和史丹佛大學在內的九所大學將接受調查，原因是政府指控這些大學濫用交流訪問學者簽證，以壓低美國工人的薪資水平。

2026年10月8日，美國華盛頓，副總統萬斯（JD Vance）在白宮舉行的反詐騙措施新聞發布會上宣布有關H-1B簽證詐騙的聲明。（Reuters）

這九所大學還包括布朗大學、麻省理工、加州理工、匹茲堡大學、加州大學戴維斯分校和亞利桑那州立大學。勞工監察長Anthony D'Esposito表示，傳票已送達。

D'Esposito指，調查人員將審查是否曾有外國勢力干預、不正當的財務關係或簽證濫用等行為，損害由聯邦政府資助的研究。